Visita a Varsovia

La invasión rusa de Ucrania no solo amenaza la seguridad del continente; es también una agresión al proyecto europeo y a los principios y valores que representa. Por ello, la presidencia del Consejo de la UE que ostenta Polonia centra su actividad en reforzar la seguridad europea en sus múltiples dimensiones. Con motivo de la presidencia, he visitado Varsovia como parte de una delegación de la FMA. Allí nos reunimos con el ministro para la UE, Adam Szlapka, y con los presidentes y miembros de las comisiones de Exteriores, de Defensa y de la UE, tanto del Senado como del Sejm, su Cámara Baja, que nos explicaron sus propuestas para afrontar el difícil momento que vive Europa. Por su ubicación geográfica se puede entender que Polonia lidere el gasto en defensa entre los miembros europeos de la OTAN, un 4,7 % de su PIB, que justifican no solo como un acto de solidaridad con la UE, sino también como parte de su estrategia para su seguridad. Polonia tiene 532 km de frontera con Ucrania, casi 400 km con Bielorrusia y con el enclave ruso de Kaliningrado. Desde el inicio de la guerra, unos 9 millones de ucranianos han cruzado la frontera polaca, país que tiene acogidos a más de un millón y viene actuando como un centro logístico clave para la ayuda militar a Ucrania. A medida que Europa busca adaptarse al nuevo contexto geopolítico, Polonia se posiciona como un actor clave en la defensa de la frontera oriental de la OTAN y de la UE ante una Rusia hostil, por lo que no es de extrañar que sea uno de los mayores defensores de la concesión de ayudas a Ucrania. Ingresó en la OTAN en 1999, donde ha ido ganando peso gracias a su alto gasto militar y a disponer de una base permanente de la alianza. Pudimos comprobar el orgullo que sienten, y con razón, por haber conseguido detener la deriva ultraderechista del país tras 8 años de gobiernos autoritarios del partido Ley y Justicia. Ahora, el primer ministro, Donald Tusk, que ya lo fue en el 2007 durante dos legislaturas, tiene un reconocido pedigrí europeo pues presidió durante cinco años el Consejo Europeo. Pudimos hablar con profesores universitarios y directores de importantes think-tanks, pero fue emotivo conversar con el periodista, historiador, sindicalista y político Adam Michnik, fundador y redactor jefe del periódico Gazeta Wyborcza, que obtuvo el premio Princesa de Asturias de comunicación y humanidades en 2022. Este defensor de los derechos, encarcelado en varias ocasiones, fue miembro fundador del sindicato Solidaridad y fue diputado. Además de un extraordinario periodista, fue una figura clave para la recuperación de la democracia en Polonia. Hoy es un símbolo de humanismo y libertad.