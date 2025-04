Buen viaje a los felices viajeros

Puesto que con cierto retraso sobre las fechas habituales hoy es Martes Santo, el inicio de la Semana Santa y la temporada turística, los más afortunados de ustedes estarán ya preparando las maletas con destino a países exóticos a fin de desconectar y, sobre todo, a fin de dejar espacio a los numerosos viajeros externos que nos visitarán, pues si ya estamos bastante hacinados, figúrense lo que pasaría si en Semana Santa, fiesta religiosa de interés turístico, los más altruistas residentes de esta isla no se fueran a pernoctar a otra parte para abrir hueco. Sería un desastre ecológico y, peor todavía, un atentado a las bases de nuestra economía. Bases raras, como los relevos que se establecen en los pisos compartidos para usar el baño y la cocina, pero bases en definitiva. Cierto que los que no salen de viaje esta semana, ni tienen vacaciones, tendrán que trabajar el doble, pero en eso consisten los relevos. No es momento de quejarse porque a nuestra industria turística, que estrena ahora nueva temporada con felices augurios, no le pueden subir los aranceles, somos inmunes a esa amenaza. No exportamos nada, el producto somos nosotros mismos. Y encima, la Iglesia no cobra derechos de autor por su extraordinaria aportación a la industria turística; ni siquiera se han enterado. Creían estar implantando una religión muy sombría, con crucifixiones y gran aparato ceremonial, y lo que acabaron implantando fue la industria turística de Semana Santa, donde todo el que puede largarse se larga. Unos salen y otros entran, como prueba la exacta organización de los aeropuertos, templos de la modernidad, donde están perfectamente diferenciadas las salidas de las llegadas. A mí, tal vez lo hayan notado, no me gustan nada los viajes; sólo viajo al estanco de la esquina y ni siquiera soy aficionado a los libros de viajes (salvo que sean de Rebecca West), porque vayan adonde vayan, siempre resulta que los viajeros están buscándose a sí mismos, vaya por Dios, y suelen encontrar a un capullo es su semana santa privada. Pero que a mí no me guste no significa que viajar no sea una de las grandes religiones del presente y el gran motor de nuestra economía. Sin aranceles. Hay que felicitar a la Iglesia, que inventó la Semana Santa. Y buen viaje a los altruistas que ya se van.