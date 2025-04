La pandemia nos robó muchas cosas, entre ellas Bricomanía. Pese a que llevaba en emisión desde 1994, el veterano programa de arreglos varios para mañosos no pudo soportar la crisis de la COVID. Una pena porque creo que nunca había tantos manitas sueltos como hasta ahora. El pasado sábado fui a un gran centro de bricolaje y aquello parecía el Carrefour el día de Nochebuena. A la caza del pavo, a la pesca del berbiquí.

Tenemos el algoritmo envenenado, conoce perfectamente donde se posan nuestras retinas más de diez segundos. Y en mis redes no tengo más que a veinteañeros que han decidido hacerse su propia casa. Los jóvenes derrochan energía y entusiasmo. Salen del trabajo disparados hacia la casa ruinosa que se han comprado para empezar a tirar tabiques, desmontar cocinas vetustas, alicatar y alisar paredes, montar el parqué. Hay algo heroico en todos esos jóvenes, también hay orgullo en los zagales que no se detienen ante nada. Pero no deja de haber un poso de tristeza: somos un país incapaz de dar un techo digno a las familias que arrancan. O a los mayores. O a la gente de mediana edad. Uno mismo se lo tiene que construir, ya sea sobre la base de una cabaña derruida, un pajar destrozado o un contenedor. Todo para ahorrar miles de euros, décadas de hipoteca. A este país le falta un Bricomanía que nos enseñe a levantar nuestras propias casas. Si hubiera una promoción inmobiliaria que pidiera mano de obra de sus futuros residentes para ahorrar centenares de cuotas, los voluntarios saldrían a patadas. En ‘El 47’, Eduard Fernández y los suyos levantaban chabolas como podían hace casi medio siglo. No hemos cambiado tanto.