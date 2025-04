De emprendedor a emprendedor y tiro porque me toca

Había una vez un reino que tenía por rey a un gran líder, que tomaba iniciativas y era inspirador. La señora reina no se quedaba atrás, siendo muy audaz y justa. Su corte estaba llena de personas decididas que proponían proyectos e ideas constantemente. El servicio de palacio era acometedor, al igual que los ciudadanos del reino que eran tan activos y atrevidos que prosperaban todo tipo de negocios familiares y servicios a la ciudadanía. Los servidores públicos eran dinámicos y siempre iban un paso por delante de las necesidades del reino y de sus conciudadanos.

Un día se coló en el reino un hombre enfermo del que no se conocía el origen de su enfermedad. Triste y apocado, iba pidiendo por la calle para luego frecuentar tabernas y locales de alterne. Por lo visto, el virus que originó su enfermedad era altamente contagioso. Pronto se esparció por todo el reino y aquel hermoso ambiente de prosperidad colectiva nunca más volvió a ver la luz. La gente se volvió pusilánime y la recaudación de impuestos empezó a menguar. El rey se vio obligado a subir los impuestos para mantener la corte y todos cuantos servicios de protección y atención ofrecía a sus súbditos.

La gente empezó a no llegar a fin de mes; los impuestos se convirtieron más bien en una soga que en una aportación compartida de buen grado, así que, quien más quien menos, omitía todo cuanto podía. Muchos tuvieron que vender sus viviendas habituales para hacer frente a los elevados costes de vida. La gente empezó a vivir de prestado, y la deuda del reino se elevó tanto que nadie sabía cómo demonios se iba a pagar todo aquello.

Más allá del breve cuento que se narra en estos dos párrafos, hay un trasfondo que no persigue similitudes con alguna realidad conocida… o sí. Pero, en realidad, lo que me interesa del juego novelesco es introducir la importancia del emprendimiento para las sociedades modernas. Según nuestra querida RAE –a quien los lectores habituales de esta columna ya están bien acostumbrados–, emprender significa: «acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro».

Lo que subyace detrás de la definición es la actitud de las personas para tomar la iniciativa frente a la vida. Una vida sin iniciativa significa ir a remolque de la que otros toman. Así es como surgen las personas emprendedoras, que frecuentemente confundimos con las personas empresarias. Por inclusión, cualquier empresario debería ser emprendedor (aunque a veces uno quede consternado ante determinados empresarios), pero no todos los emprendedores son empresarios. Hay personas emprendedoras en la administración, trabajadores emprendedores, pensionistas y también jóvenes emprendedores, curas y monjas emprendedoras… De tal forma que hay que resaltar que emprender es, sobre todo, una actitud frente a la vida.

¿Qué ocurre cuando esa actitud se va desvaneciendo a ritmo de contagio colectivo, en favor de que otros tomen la iniciativa? Pues que esos son los que van a gobernar la vida de sus conciudadanos. ¿Y qué sucede cuando la administración va colonizando funciones y espacios que antes eran ocupados por personas ajenas a ella? Pues que el gobierno, sea totalitario o democrático, se atribuirá cada vez más competencias y se hará imprescindible para la vida del ciudadano.

La lógica detrás de quienes toman iniciativas privadas (empresas, asociaciones, patronales, sindicatos, individuos…) es una actitud emprendedora, porque sin ella sus iniciativas fracasarían. ¿Pero qué pasa cuando la administración es cada vez más omnipresente y carece de actitud emprendedora? Que el fracaso colectivo está cada vez más cerca: por inacción, por decadencia, por deuda y por implantar una cultura de subsidio frente a la cultura del emprendimiento.

Casi un 90 % de la población local de Mallorca está a favor de fomentar el emprendimiento interno como eje a potenciar frente a la llegada masiva de empresas y profesionales alóctonos. Así que, en quince días, profundizaremos en la crisis de actitud emprendedora actual y en las piedras que la administración sigue poniendo en el camino.