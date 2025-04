Josep Costa, un catalán de Ibiza

Cuando alguien nacido en Catalunya le dice a un español que es catalán, el español le mira con bastante desprecio y con un poco de pena. Por indocumentado que sea este español, sabe que su Imperio roba cada año una fortuna a Catalunya, que le obstruye su idioma propio y muchas más cosas a las que no puede alcanzar los conocimientos de un español medio. Pero si un valenciano o un balear le dice a un español que es catalán, a pesar de que ese español sepa que su Imperio realiza con los países de esos dos catalanes lo mismo que con Catalunya, le mira con profundo odio y con un poco de temor. Sabe que si un valenciano o un balear se define como catalán, automáticamente implica que no se siente español, con lo cual implícitamente el español debe admitir que su Imperio está lejos de ser una nación.

Josep Costa es un político catalán nacido en Ibiza, que fue vicepresidente del Parlament catalán y que sufrió el pasado día 5 de septiembre un juicio por desobedecer las órdenes del Tribunal Constitucional. Costa, en su primera intervención, manifestó que no reconocía la autoridad del tribunal, porque ningún tribunal con la fotografía del rey español puede ser imparcial. Terminó su defensa advirtiendo al tribunal que no seguiría en este juicio. Se levantó y abandonó la sala, a pesar de los intentos del presidente del tribunal Carles Mir de que se quedase, algo que no consiguió. Y Costa fue el primer político catalanista que desde el inicio del Procés se encaró con un tribunal español.

Costa pudo hacer lo que hizo porque estaba convencido que no había delinquido. Por lo cual recobró fuerzas gracias a su inocencia y con ellas se sintió suficientemente seguro para hacer frente a lo que él consideraba un juicio político, amenazando a su presidente de que si había comparecido como abogado de sí mismo era para poder exponer la demanda de nulidad del procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ante esto lo primero que un atento observador debe preguntarse es por qué ninguno de los acusados se plantó ante el Tribunal Marchena en el juicio contra el Procés. Juicio descaradamente tanto o más político que el que estamos comentando; y que desde los primeros compases se pudo constatar su preeminencia política. Una respuesta posible podría ser que en aquel Juicio los acusados no sintiesen su inocencia con tanta claridad como la siente Costa. La otra es que quizás confiasen en la Justicia de Marchena; pero esto es difícil de admitir porque demostraría que serían unos cándidos que nunca deberían haberse metido donde se metieron.

De momento, lo poco que podemos tener claro es que los únicos que no confían en la Justicia española son los que están o estuvieron exiliados y Costa. Entre ellos hay dos baleares, el mallorquín Valtonyc y el mencionado Costa. No está mal si miramos la ínfima proporción insular en el conjunto catalán y el amorfo comportamiento político de la población balear. Mejor dicho, está muy bien. Si a esto le añadimos el caso de un artanenc, que saliendo el pasado 28-12-22 en moto de su pueblo con dirección a Capdepera, fue parado por una pareja de la Guardia Civil. El Guardia Civil le habló en español y le exigió que se dirigiese a él en la misma lengua, cosa a la cual se negó, con lo cual se llegó a la conversación típica de tópicos españolistas que el artanenc fue desmontando uno tras otro hasta el punto que la Guardia Civil desistió. Ante esto hay que volver al principio y empezar a reconocer que de las islas ya está surgiendo un catalanismo incluso tan audaz como el de la misma Catalunya.