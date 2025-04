Cuando los buenos no lo son

asolar (1)

Permítame un consejo, desde la humildad, solo por el interés de compartir experiencia, no por considerarme más ilustrado que nadie. Cuando esté en un bar o, en cualquier espacio compartido, sonría a derecha e izquierda, escuche y, a poco que pueda, aporte, seguro que se llevará más de una alegría.

Durante lustros, y ya llevo unos cuantos, idealicé la figura de la Justicia en la persona del juez, un ser cultivado, formado y experimentado en la implementación de la Justicia, lo que el más básico de los humanos concebimos como justo. Las acciones injustas, ilegales o peligrosas pagan una sanción y las personas inocentes no deben temer pena alguna.

Hace semanas que oteo las páginas vecinas a esta, en Ultima Hora sigo con un interés pavoroso el extraño caso de su señoría y su compinche fiscal que por lo visto parece que no están interesados en que la ley se cumpla, sino más bien (presuntamente) en imponer la suya. Y mi interés surge principalmente por sentarme a desayunar en la mesa contigua a la del joven abogado que, no si esfuerzo personal y económico, quiere que la justicia sea eso justa.

Es obvio que en nuestra comunidad un juez y un fiscal pensaron que la ley estaba hecha para su parecer; «no me vaya usía a mirar mal o lo encamino hasta el trullo». No sé a usted, a mí me pone el bello de punta. Todos estamos de acuerdo en que las ilegalidades deben perseguirse y condenarse; pero deberían ser las cometidas y no por unas imaginadas; que parece que es por lo que estos señores encierran a unos e indultan a otros. Si al teatrito le faltaba atrezo, a punto de sentencia, además ha aparecido un trolero testigo que ve a unos en conspinanoicos espacios, donde nunca estuvieron.

Le recomiendo repasar y seguir esta trama, digna de televisiva serie (no descartemos una próxima emisión), con falsos testigos, enredos inventados, cómicos fiscales, policías mentirosos y jueces extorsionadores.

Ante panoramas tan extraños, uno añora la juventud y se va haciendo cierto eso de que a más años, más desengaños.