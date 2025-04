Tren i luxe

Els anuncis de noves línies de tren són una molt bona notícia. Són anuncis, cert. Mentrestant, les línies reals estan saturades, superades per l’èxit d’afluència, i no precisament per la gestió que se’n fa. Tanmateix, els anuncis representen un canvi tan radical respecte de l’anterior govern del PP, que els vull saludar, i animar a materialitzar-los.

Louis Armand, impulsor i enamorat del tren (de la idea d’Europa... i de l’energia atòmica), vaticinà que el tren seria el mitjà de transport del segle XXI, si aconseguia sobreviure al segle XX. Aquí, el conseller Biel Vicens n’havia fet una empenta ambiciosa, i Espanya gastava fortunes en l’AVE, tot i que ens passaren, i passen, de llis (com el tren de Benvingut Mr. Marshall). Era un moment crucial. I en això arriben els dos José Ramón, Bauzá i Orta, i descarrilen el procés. El conseller Company en feia befa del tren, deia que era una tudadissa de doblers. Un dia que li’n defensava els avantatges, m’entimà que a ell també li agradaria anar... en helicòpter. Talment: en helicòpter. El portaveu parlamentari del PP, quan em replicava sobre el tren d’Artà, me deia «su tren». «Su tren». Pos per testimoni les cariàtides, i el diari de sessions. Comprendran que celebri el canvi. Les batalles per les idees decideixen el futur.

Per altra banda, el Govern destina doblers públics per seduir el sector del luxe. Els hi obri cap cot la limusina, els estén la catifa i ens posa, a tots, al seu servei. Troben que no tenim prou iots, i, sobretot, que ens en calen de més grans, molt més grans, com més grans millor. No fan el tren per a ells. És per als treballadors locals, que hi podem anar estretets. Per als multimilionaris, espai, amples, la mar, cal reservar-los el millor que tenim.

Seria ben trist que el debat sobre massificació ens retornés a fer diferències segons la botonada del gipó. Posar preu a tot i expulsar als que no hi arribin. A venerar el luxe, l’ostentació. En comptes de mesures de racionalitat democràtica, en una societat entre iguals, que sent respecte, en primer lloc, per a ella mateixa, i també per als qui la visiten. Una país de gent feinera, però no servil. Amb trens, bons trens, còmodes, freqüents, per a tothom.