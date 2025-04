Guerra turística en Balears

El CEO de Meliá Hoteles, Gabriel Escarrer, publicó la pasada semana una extensa carta en la que exponía su análisis sobre la situación del sector turístico y en la que era muy crítico con el alquiler turístico; el responsable, según él, de las principales consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad balear. Las viviendas vacacionales no generan empleo, saturan las ciudades y degradan la convivencia vacacional; además de ser un foco de actividad fraudulenta. Este vendría a ser un resumen de las tesis de Escarrer, las cuales tienen cierto grado de certeza, pero son sólo una parte interesada de la realidad. Y es que la misiva de Escarrer, que sigue la tradición de su padre, carece de un imprescindible grado de autocrítica como máximo responsable de la cadena hotelera más potente del país y una de las más importantes a nivel mundial.

La actitud de Escarrer transmite la sensación de que no quiere más comensales en el festín turístico de Balears, la llegada y expansión del alquiler turístico se percibe como una amenaza; una competencia indeseable. Demandar una regulación y ordenación de una actividad económica, que sería lo razonable, no parece ser el objetivo final del firmante de la carta. Al contrario. Culpa de todos los males a los recién llegados, mientras evita la mínima autocrítica a los hoteleros que han depredado el territorio y han malvendido sus habitaciones cuando les ha convenido o exigido los grandes operadores internacionales.

La cuestión no es discutir sobre los beneficios del turismo en Balears, innegables durante décadas, el debate de fondo es garantizar su continuidad. Escarrer ataca las viviendas vacacionales, pero ¿qué han hecho los hoteleros por Balears durante los últimos sesenta años? Bibliotecas, museos, centros de investigación, conciertos, exposiciones, eventos deportivos, conferencias... Nada. De los miles de millones de beneficios obtenidos desde los años 60 del siglo pasado cuántos se destinan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de las Islas. Un ejemplo: la Fundación Amancio Ortega ha financiado equipos sanitarios en centros hospitalarios del IB-Salut con inversiones millonarias. No puede decirse lo mismo de los hoteleros indígenas. Con este comportamientos no debe extrañar el escaso apego social que tienen en su propia tierra.

La candidata y expresidenta socialista de Balears, Francina Armengol, se muestra indignada por la inoperancia del Govern de Marga Prohens para contener la masificación turística. Otra que sufre de amnesia y no recuerda los años dorados de su mandato durante los que se multiplicó la oferta de alojamientos turísticos y la llegada de visitantes. Menos lobos. El pacto del Govern con Vox sigue siendo más de lo mismo. Pretender reducir la oferta –como aboga el ministro Jordi Hereu– sin hacer lo propio con la demanda es suicida.

Trump, un grosero

No entiendo que el pueblo americano no haya enviado ya a freír monas a su presidente, el más grosero y soez de sus mandatarios desde George Washington. Es un delincuente al que los votos le han librado de la cárcel y que entiende el ejercicio de la política como una simple extensión de sus negocios. Donald Trump, un error de la democracia.