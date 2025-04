Manifestació a favor de l’habitatge digne i assequible

L’habitatge és un dret emparat per la Constitució. L’article 47 diu que tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat i els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret. És un article al qual, lamentablement, poc cas fan els nostres governants.

La impossibilitat d’aconseguir un habitatge digne per l’excessiu preu dels lloguers i de venda, inassequible als salaris actuals, està copejant dràsticament les famílies mallorquines. L’habitatge digne per a tothom és sens dubte difícil d’aconseguir, però si es vol solucionar hem de començar a treballar de valent i anar aportant solucions. L’èxit econòmic, gràcies al turisme, ha fet que no ens preocupéssim dels possibles perjudicis que duria l’augment continu i desproporcionat del nombre de turistes i de gent per atendre-les, fet que ha deixat les infraestructures obsoletes, ha pujat de manera inaccessible el preu de l’habitatge i creat la indesitjada massificació actual.

Qui té la solució al seu abast és el partit polític que governa. És extremadament necessari solucionar sense cap dilació aquest problema. Estan augmentant de forma alarmant els poblats de xaboles al voltant de Palma, les caravanes-llar i els sensesostre dormint pels carrers. El que necessitem és veure mesures efectives, que no ens passin amb comèdies del «ho estam estudiant» o «la culpa és dels altres», perquè ja hi ha molts d’estudis per anar començant a actuar i no perdre el temps. S’ha de resoldre el problema de tothom que no pot comprar ni llogar una casa, però el més urgent és resoldre l’habitatge de les famílies vulnerables amb fills, dones amb dificultats que han estat objecte de violència de gènere o altres motius i gent gran a la qual volen desnonar, aquests problemes haurien d’estar ja resolts.

El passat dissabte dia 5 va haver-hi una multitudinària i exitosa manifestació a Palma en favor d’un habitatge digne. És la segona en un any. Només fou entelada per l’atac vandàlic el dia anterior a algunes immobiliàries i alguns crits d’«okupació lliure». Queda clar el que necessiten els ciutadans. Si Marga Prohens no mou fitxa amb decisió i resultats visibles, les urnes li passaran comptes perquè el problema ja és molt greu i estam dins una emergència de l’habitatge.