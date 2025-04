Tengo que reconocer que me gustan las imágenes del proyecto ganador de la reforma de la plaza Mayor de Palma que se presentó la semana pasada. Me parece estupenda la idea de plantar árboles en el perímetro paisajístico. Además de palmeras, propongo incorporar un ciprés por aquello de que su sombra siempre es alargada, que diría Delibes. Ya sabes aquello de que una plaza sin árboles es como un patio ciego y sin color. Los arquitectos del proyecto sostienen que una de sus intenciones es convertir el lugar en un refugio climático. Lo dicen pensando en el verano. Además de árboles también habrá toldos abatibles para el sol en su mayor esplendor y un pavimento verde. Quiero pensar que lo del pavimento verde no será cuestión de pintura acrílica o de poner césped artificial. También me parece muy buena la idea de incorporar la primera planta subterránea a la superficie creando un atrio monástico que abrirá al sol las criptas del subsuelo que un día fueron sede de la Inquisición de Mallorca. Estoy seguro de que el comercio de productos locales ganará en acceso y visibilidad. Además, se añadirán columnas porticadas que bien podrían ser abovedadas con forma de galerías abiertas, recuperando el estilo de claustro conventual que fue este espacio durante muchos siglos. La nueva plaza Mayor será un pórtico de la gloria, un espacio para descansar, para pasear y desde allí contemplar el cielo celeste que da color a la isla.

Primero fue la plaza de España, después el paseo marítimo, ahora le toca a la plaza Mayor. Los grandes espacios públicos más referenciados se están engalanando para volver a ser lugares de encuentro y escenarios gráficos inmortalizados para la posteridad. Por fin parece que en esta ciudad se están haciendo cosas pensando en un futuro que va más allá de los próximos comicios locales.