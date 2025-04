La Plaça Major no se puede trocear

El alcalde Jaime Martínez está a punto de meterle un gol descomunal a la izquierda, al soberanismo, al ecologismo y a todo el progresismo isleño. Puede incluso machacarles su identidad. Cort ha aprobado un marciano concurso de reforma de la Plaça Major de Palma que trocea, divide y escalona en dos niveles el alma de Mallorca, el corazón donde la Isla se ha encontrado a sí misma desde la Transición.

Allí se cerró la gran manifestación del 28 d’Octubre de 1977, primer e imparable paso hacia el autogobierno; allí el poeta Josep María Llompart reclamó la dignidad de la lengua catalana, reducida a dialecto per el franquismo. Y allí, en aquel amplio rectángulo abierto y acogedor, fue donde miles de personas, en impresionantes convocatorias, salvaron Sa Dragonera, Es Trenc y otros emblemáticos espacios naturales.

También allí, en el mismo lugar donde según la tradición nació Ramón Llull, se articuló el gran mural humano reclamando que las Balears fuesen consideradas nacionalidad histórica.

La Plaça Major encarna el espíritu, el yo colectivo, de una sociedad que reconquistó la libertad y asumió su destino de defensa del Archipiélago, conjurándose para no volver a ser empujada jamás hacia el negro pasado de la represión, el miedo y el silencio.

Ya se sabe que al PP no le acaba de hacer gracia tanta expresión de fuerza progresista, por eso ahora le puede quitar su emblema y su símbolo. Pero habría que explicarle algo a Jaime Martínez: ¿Te imaginas, alcalde, a tu correligionario Almeida troceando la Plaza Mayor de Madrid? ¿A qué no? ¿O al PP de Salamanca consintiendo el descuartizamiento del orgullo de su ciudad? Al PP de Palma, le gusten o no el 28 d’Octubre, Sa Dragonera o Es Trenc, hay que implorarle sensibilidad y respeto por la historia y por las conquistas ciudadanas. Salvem la Plaça Major.