Que sople el Embat

A los mallorquines nos encanta el embat. Lo celebramos tras el azote de días de sopor y malas noches. Es ese viento que del mar recala en la tierra, se cuela en las callejuelas y al refrescar propicia una sonrisa de alivio en los agostados mallorquines.

Hace apenas un mes, los libreros Glòria Forteza-Rey y Francesc Sanchís celebraron cincuenta años de su librería Embat.

No podían haber elegido mejor nombre para un lugar de brisa fresca del que guardo minidosis de nostalgia, de cuando en Palma todo era más pequeño. Para empezar, nosotros mismos que éramos jovenzuelas aspirantes a ser lletraferides –no sé por qué no existe un vocablo similar a la maravilla sonora que es lletraferit–, al que solo señalo una objeción: su uso siempre en masculino. La pluma del patriarcado es reincidente.

Salíamos del instituto y tras perdernos en el laberinto de libros que Domingo Perelló vendía en Logos, en aquel pasaje, ascendíamos Oms y de ahí a los Geranios, donde la casi recién nacida librería te esperaba. Con los años, la visité y la indagué, entrevisté a unos cuantos escritores amigos de la casa. Me perdí a Mario Benedetti, lástima, y a Vázquez Montalbán, penita. Me reencontré con Antoni Serra, incondicional de la casa y del humor negro. Mi querido tío. Nunca ex.

Como negra es la afición de los libreros mallorquines que tintó su hoja de ruta por el vertiginoso viaje libresco, y que conquistó a unos cuantos lectores a la literatura de detectives, de suspense, de asesinatos, de condición humana en estado puro, es decir, etílica, solitaria y vitriólica a ratos también. Su apuesta por la literatura negra se tradujo en Setmanes dedicadas al género, conversaciones, clubes de lectura. Embat era un agujero negro en el que a muchos les encantaba perderse.

Entre mis recuerdos, Gloria subida al taburete registrando la compra en tu tarjeta de lector, a la vez que despachaba otras comandas. En el otro lado, alguien preparaba los paquetes de regalo de Navidad. Y si eras buena, te caía un lápiz de regalo. Me chiflaba afilarlos. A veces, Gloria se ponía nerviosa porque en esos días de bullicio todos tenían prisa y ella no daba a basto. Embat es una librería pequeña. No importaba a sus clientes más fieles porque en la estrechez de los pasillos aprovechabas para echarle el ojo a los ejemplares que ojeaba el de turno. Empezaba así una conversación sobre las bondades o no del libro en cuestión. En Embat, además, era de los escasos negocios en Palma donde se hablaba catalán. Se ligaba mucho. ¿Se seguirá ligando en las librerías?

Desde aquí mi homenaje de milímetros a este comercio que se las ha visto con el mal de Stendhal, con el árbol de la ciencia de Baroja, con Mosteiro y su seducción, con Antonina Canyelles que todos los días entra en la librería para dar aviso que sí, que un día más, y vamos a por el café de la esquina con la familia de un viento que nos refrescará otro verano más.