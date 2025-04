Seguimos con la vivienda

Nadie discute que estamos ante una emergencia en materia de vivienda, pero sobre las causas y las soluciones las posiciones son claramente antagónicas. Para los amos del mercado y sus servidores institucionales, el problema es la falta de vivienda y la solución es construir sin límite, suponiendo que así bajarán los precios.

Pero recordemos la década del 2000, con un urbanismo desatado y los precios sin parar de subir. Es cierto que hoy los bancos no ofrecen préstamos con la alegría de entonces, pero la vivienda que se construye no va dirigida a la clase trabajadora sino directamente a las rentas altas, el mercado internacional, especuladores financieros, alquiler turístico y hasta el blanqueo de capitales. El decreto ley de actuaciones urgentes para la «obtención de suelo a través de proyectos residenciales estratégicos en Palma», que el Parlament aprobará el martes, se orienta a construir incrementando beneficios, aumentando densidades y alturas y sin prever servicios, a cambio de que también se construya vivienda a precio tasado, pero que, en general, rondará los 300.000 euros.

¿Quién puede asumirlo con salarios en torno a 1.400 euros al mes? El problema de la vivienda no se va a solucionar mientras siga siendo una mercancía para el negocio y no un derecho social básico, mientras no se detenga la especulación, se tase a precios asequibles para salarios reales y se haga vivienda social pública de verdad. Lo demás son intentos de reconciliar lo irreconciliable.