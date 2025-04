Acerca de los trilobites

Seguramente ya les he contado que como no me acuerdo de nada, suelo acumular papelitos y notas en torno al ordenador, pero como no me acuerdo de lo que he anotado ni para qué, ni entiendo mi letra, este recurso no suele servir para nada, y cada par de meses, cuando los montones de papelitos alcanzan cierto nivel agobiante, hago limpieza y los tiro a la basura. Sin mirar, no sea que recuerde algo que debería haber escrito y no escribí.

Y el caso es que en la última limpieza, hará unos quince días, olvidé esta precaución y les eché un vistazo, con tan mala suerte que encontré dos papelitos titulados Trilobites, conocidos fósiles de artrópodos de la era paleozoica hace 500 millones de años, y desaparecidos hace 250 millones con las extinciones masivas del Cámbrico. Las notas están llenas de subrayados, flechas y recuadros, y salvo las primeras líneas no se entiende nada. Sobre todo, lo que no he logrado entender todavía es por qué y cuándo me interesaron a mí los trilobites, no siendo paleontólogo ni biólogo, ni aficionado a las metáforas de fósiles, muy ordinarias y reiterativas. Qué mierda querría yo decir con eso, que desde luego no recuerdo que fuese ninguna noticia este año, ni tampoco el pasado. Total, que se me metió en la cabeza un trilobites, y no había manera de sacarlo, así que guardé otra vez la nota por si se me ocurría algo o lograba descifrarla. Ni lo uno ni lo otro. Por Google recordé que hace más de 500 millones de años, cuando no existía el género porque no había seres humanos, ni por tanto cultura, y por no haber ni siquiera había Dios y faltaban esos 500 millones de años para que crease a Adán y Eva, los trilobites ya presentaban dimorfismo sexual y se reproducían como las gallinas. Por huevos. Dudo mucho que fuera eso lo que pensaba escribir, sería de tontos, y no están los tiempos para debatir qué forma parte de la cultura y qué de la biología. Es un debate antediluviano, también de tontos, como lo del alma y el cuerpo. Lo único que quiero es sacarme el trilobites de la cabeza. No lo puedo titular así, Trilobites, como por lo vista pretendía, y lo dejo en acerca. El resto pueden leerlo en Google. Los había gigantes, de medio metro.