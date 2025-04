Davant una política aranzelària molt equivocada dels Estats Units, el Govern de les Illes Balears està preparat, està devora els nostres sectors econòmics i empresarials, i té la mà estesa per consensuar les mesures que siguin necessàries amb el conjunt de forces polítiques.

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha entrat en un terreny molt perillós iniciant una guerra comercial que elimina del tauler la política de lliure comerç que defensam, i que tanta creació de riquesa i creixement econòmic ha suposat per al conjunt d’Espanya en general, i encara més per a les Illes Balears en particular.

Imposar aranzels té efectes directes damunt les nostres empreses que exporten als Estats Units, especialment la indústria manufacturera i agroalimentària. I si bé és cert que aquestes exportacions són d’entre l’1,5% i el 2% del total, hem d’assegurar el seu manteniment mentre exploram i potenciam altres mercats per la gran inestabilitat i incertesa que provoca avui la deriva de Trump.

Perquè és veritat que s’han suspès els aranzels durant 90 dies, però hem d’estar preparats. Per això, el passat dimecres ens vàrem reunir amb tot el món econòmic i empresarial de les Illes Balears. Perquè el primer de tot és escoltar de primera mà quines són les principals inquietuds i preocupacions, i a partir d’aquí analitzar les línies d’acció.

Vàrem consensuar un primer paquet de mesures de 6 milions d’euros. Tres mesures molt concretes en el més curt termini: 3,5 milions d’euros per cobrir el cost dels aranzels a les empreses que exporten als Estats Units, una quantitat que mantenim reservada a l’espera de les decisions futures de l’Administració Trump; 2 milions extres per a la promoció del producte local -un producte d’enorme qualitat i valor afegit-, tant en les Illes Balears com en els nostres principals mercats exportadors i emissors de turistes; i 0,5 milions per iniciar missions comercials, de la mà de les Cambres de Comerç, a nous mercats asiàtics i sud-americans.

I entenent que la política aranzelària exigeix una coordinació de totes les administracions i una unitat d’acció, també ens vàrem reunir amb tots els partits polítics que tenen representació en el Parlament.

Podrem coincidir més o podrem coincidir menys en les mesures que creim necessàries per afrontar aquesta situació incerta. Però ara, el més important és parlar, dialogar i acordar tot el que sigui possible, escoltant tots els sectors afectats.

Sobretot, una estratègia de suport al sector econòmic i empresarial a mitjà i llarg termini, davant els dos grans efectes indirectes. Primer, el possible augment de la competència del producte local balear en el mateix mercat illenc i en els principals mercats exportadors, davant la recerca de nous mercats per part dels exportadors tradicionals dels Estats Units. I segon, una possible recessió en els països europeus que són els principals països emissors de turistes a les Illes Balears, el que colpejaria de forma directa el nostre motor econòmic, mentre estam immersos en un procés de transformació per assolir la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, que permeti conjugar l’activitat econòmica amb el benestar dels residents.

Avui, més que mai, és important reivindicar dues de les premisses que són signe d’identitat del Govern de les Illes Balears. Enfront del proteccionisme de Trump, les Illes Balears aposten pel liberalisme, pel lliure comerç. I segon: europeisme. Amb una Unió Europea forta, hi haurà unes Illes Balears robustes. Sempre defensarem els interessos de les nostres illes, de les nostres empreses i dels mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs.