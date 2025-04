Somos cada vez más pobres

Imagino que al leer el título habrá pensado que voy a basar mi artículo en temas económicos, en la pérdida de poder adquisitivo generada por la inflación y por la guerra de aranceles o en la pobreza espiritual fruto de la poca relevancia de la religión o de los valores éticos en la sociedad actual. Pero no. Me voy a referir a otro tipo de pobreza, invisible para muchos y que a mí me preocupa especialmente: la pobreza cultural y, concretamente, la lingüística.

En otras épocas, que yo aún he conocido, saber expresarse, saber escribir y tener una cultura general sólida eran una excelente carta de presentación que hoy parece haberse olvidado. El culto descontrolado a la imagen, la falta de hábitos lectores y el uso enfermizo de las redes sociales son factores esenciales para explicar este empobrecimiento lingüístico. El resultado de esta tendencia es tan triste como evidente. Las palabras ya no parecen importantes, la ortografía y la expresión ya no se cuidan, los matices se pierden y el mensaje, por lógica, se simplifica. Y esta situación no puede, ni a medio ni a largo plazo, evolucionar de manera positiva.

Una primera consecuencia de perder riqueza verbal es el aumento de la violencia física. El uso de la violencia resulta, entre otras razones, de la incapacidad de usar el lenguaje para razonar o reflexionar. Aunque no me sepa expresar, necesito igualmente vehicular mis emociones y la violencia suele ser uno de los caminos más fáciles, camino que, por cierto, nos acerca a los primates. Lo que nos distingue de los animales es nuestra capacidad de raciocinio, nuestra conciencia y la capacidad, gracias al lenguaje, de verbalizar ideas y sentimientos para podernos comunicar de manera muy eficiente. A más pobreza lingüística, más nos acercamos al simio, que tan solo puede emitir sonidos guturales, eso sí, con diversas tonalidades.

Una segunda consecuencia de este proceso es la elevada posibilidad de ser víctimas de la manipulación. No ser capaz de expresarse de una manera correcta y precisa distorsiona nuestra percepción del mundo y, en definitiva, nuestra manera de interpretarlo. Quien no sea capaz de entender lo que lee, quien no disponga de un vocabulario amplio, caerá en manos de aquellos demagogos que sepan usar sus conocimientos lingüísticos para vender sus ideas. Un proceso que ya está en marcha, que aumenta en intensidad y que debe ser combatido especialmente en las escuelas, cunas, al menos en mi mundo ideal, del aprecio por la lengua y por el conocimiento.

Si me lee a menudo, habrá deducido que tengo soluciones para casi todo. Para revertir la situación propongo dos acciones. La primera es imitar al Vaticano y latinizar cualquier concepto, como se recoge en el Lexicon recentis Latinitatis. Así a los turistas que visitan España les gusta beber potio mixta Hispanica, si puede ser con mucha fruta y vino barato, y a los italianos placenta compressa, si puede ser con mucha mozzarella. Como puede observar, esta solución da tono y aumenta el nivel. En la misma línea, y para subir aún más el listón, propongo usar palabras que ya poca gente conoce o que son muy técnicas. Así descubrirá usted que es heterótrofo, independientemente de su orientación sexual, que la polidipsia o la midorexia pueden ser un problema, y que, si le llaman tagarote, tal vez debería ofenderse. Aunque la mejor solución es ser, o llegar a ser, una persona polímata. Será usted el rey de las fiestas si es que alguien le comprende.