Una locura

Antoni Riera es nuestro economista más ‘popu’ y mediático. Básicamente por dos cosas, porque sabe un huevo del tema y porque se explica como un libro abierto. Así, no es de extrañar que tanto políticos, del color que sea, periodistas, empresarios y otras gentes de mal vivir, recurran asiduamente a sus análisis y consejos para saber cómo está la cosa esa de la economía mundial y sobre todo, la de Baleares. Riera, que es catedrático de Economía Aplicada de nuestra Universidad, se prepara muy bien sus intervenciones.

Se documenta, analiza y expone ante su auditorio con una habilidad que parece innata, aunque seguro que ensaya mogollón. Le sale de cine. Pero claro, hacerse unas buenas ‘transpas’ lleva mucho tiempo y no es trabajo de un día. Luego, no es de extrañar que Toni, durante un tiempo indefinido, sus análisis, le sirvan para ir soltando apéndices por aquí y por allí. A él todos sabemos qué preguntarle cuando le vemos. Básicamente, cómo va la cosa.

Pero ahora, el puto amo, el señor Trump, le ha fastidiado el trabajo al bueno de Riera porqué sus análisis no le duran ni quince minutos. Toni ya no sabe qué hacer. La política arancelaria del yanki está dejando a Riera fuera de juego y a los demás ni te cuento. No hay tiempo para analizar nada al ritmo vertiginoso que van las cosas. El diagnóstico ahora es: inestabilidad. Y nada más.