El turismo no es el enemigo, es nuestro mayor aliado

El turismo es, sin ninguna duda, el motor esencial de nuestra economía. En Baleares vivimos del turismo, directa o indirectamente. Negarlo es cerrar los ojos a una realidad que ha forjado nuestra prosperidad y que sostiene, año tras año, una parte importantísima del tejido económico y social de las Islas. Uno de los sectores que más se beneficia de ello es el comercio físico, ese comercio de cercanía que da vida a nuestras calles y plazas y que hoy, más que nunca, necesita aliados para seguir siendo viable.

Desde AFEDECO defendemos un modelo de turismo ordenado, sostenible y respetuoso. Estamos plenamente abiertos al debate sobre su futuro, sobre cómo mejorar la convivencia y hacer frente a la problemática que se plantea. Pero lo que no podemos aceptar, ni vamos a callar frente a ello, son los discursos excluyentes, intransigentes y radicalizados que culpabilizan al turismo de todos nuestros males. Esos mensajes simplifican de forma irresponsable una realidad compleja y generan un clima de confrontación tan peligroso como injusto.

El turismo no es el enemigo. El turista no es culpable de nuestros problemas estructurales ni de la mala gestión acumulada en determinadas áreas. Al contrario, es parte de la solución si sabemos aprovechar su presencia con inteligencia, planificación y responsabilidad. Cada visitante que entra en una tienda, compra un producto local o recomienda una experiencia comercial es un eslabón más en la cadena de valor que sostiene al pequeño comercio.

Además, el turismo distribuye riqueza. No solo en los grandes ejes comerciales, sino también en zonas menos transitadas, pueblos y barrios donde cada compra de un turista puede marcar la diferencia. Lo que gasta un turista en nuestros comercios no se va a una multinacional sin rostro ni a una plataforma online con sede fiscal en otro país. Se queda aquí. Tributa aquí. Genera empleo aquí.

Y no olvidemos otro aspecto fundamental: el comportamiento del turista favorece al comercio físico. No espera envíos, no compara precios durante días, no aplica cupones digitales. Compra en el momento, movido por la emoción, por la experiencia, por el trato humano. Para los comerciantes, esto supone una oportunidad real para competir en un entorno cada vez más digital y deslocalizado.

Por todo ello, podemos afirmar con rotundidad que el dinero que deja el turismo en el comercio es dinero bueno: directo, tangible, arraigado al territorio y menos vulnerable al comercio electrónico. Necesitamos ese turismo que nos conecta con una economía viva y que da sentido a nuestra oferta comercial tradicional.

Así que, desde AFEDECO, hacemos un llamamiento a la cordura, al respeto y al sentido común. Demos la bienvenida al turista con una sonrisa y una propuesta de valor local. Aprovechemos su presencia para fortalecer nuestro comercio, enriquecer nuestra comunidad y construir juntos un futuro más equilibrado. Pero no caigamos en la tentación de levantar muros donde siempre hemos tendido puentes.