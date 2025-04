Fer feina amb el sector i per al sector: aquest és el camí

En un moment crucial per al sector primari de les nostres illes, vull fer una reflexió sobre el treball fet en els dos darrers anys pel Govern, i com aquest esforç s’ha centrat en un objectiu clar: que les explotacions agràries millorin la rendibilitat i la sostenibilitat per assegurar un horitzó de futur. Però, a més, m’agradaria destacar un aspecte fonamental que ha estat el motor de la nostra tasca: la col·laboració permanent amb el sector i la convicció que els seus interessos han de prevaler sobre les consideracions partidistes.

En aquests dos anys de legislatura, i durant els vuit anys anteriors al meu nomenament, en què era un dels representants del sector agrari a l’altre costat de la taula, he pogut comprovar que els projectes i les iniciatives només tenen possibilitat d’èxit quan es pacten entre l’Administració i el sector afectat després de processos de diàlegs honests.

M’enorgulleix poder afirmar que tant el meu equip, format per professionals amb un perfil eminentment tècnic, com jo, som conscients que aquesta cooperació és essencial perquè les polítiques implementades siguin efectives i estiguin alineades amb les demandes del sector. Les decisions s’han de prendre amb rigor i de manera conjunta, no amb finalitats electorals ni per satisfer interessos a curt termini. Les nostres polítiques estan pensades perquè les explotacions siguin competitives en el futur, amb un model que garanteixi que els nostres joves puguin trobar en el sector primari una sortida professional viable. Així, estam actuant amb la màxima transparència i proximitat, cercant sempre que el sector senti el nostre suport. Aquest és un principi fonamental: l’èxit de les nostres polítiques i la fortalesa de les nostres explotacions agràries depèn del fet que estiguem units, que treballem junts.

Malgrat això, últimament n’hi ha que pretenen, mitjançant insinuacions malintencionades, desprestigiar la feina dels qui realment sí que treballam en benefici del sector. És trist, lamentable fins i tot, observar com certs polítics, que encara ara trepitgen moqueta però que passaran a la història per ser dels pitjors gestors d’agricultura que ha tingut la nostra comunitat perquè van ser incapaços d’arribar a amplis acords amb el sector, volen danyar la imatge de professionals reconeguts per tot el sector primari balear, com el de l’actual director general d’Agricultura, Fernando Fernández. Aquest Govern sempre estarà al costat oposat d’aquells que s’obstinin a generar soroll i discòrdia, d’aquells que prefereixin fer política del fang.

Els agricultors, ramaders i pescadors de les nostres illes no necessiten desinformació ni populisme, sinó polítiques clares i efectives, i en això estam centrats. Per això, continuarem impulsant la promoció del producte local, que per primera vegada compta amb una definició legal; continuarem agilitzant les ajudes agràries i ajustant les convocatòries per millorar-ne l’eficàcia, perquè els diners estiguin com més aviat millor en les butxaques dels agricultors i no en mans de l’Administració; recollim la participació de tot el sector en l’elaboració de la nova llei agrària, que està en fase de redacció; lluitam braç a braç amb els pescadors en defensa dels seus interessos; treballam en la digitalització de les explotacions ramaderes; lluitam contra les plagues i malalties que amenacen l’agricultura i els boscos; impulsam nous regadius amb aigües depurades..., i en l’àrea de medi natural, hem adquirit noves finques públiques, reforçam i modernitzam els equips de lluita contra incendis forestals, normalitzam la gestió dels parcs naturals...

No perdem el temps en manifestacions rancunioses ni ressentides. Com a Govern, continuarem duent a terme iniciatives que, per sobre de qualsevol cosa, ens condueixin fins al nostre major propòsit: la rendibilitat de les explotacions agràries i la protecció real del nostre patrimoni natural. El compromís sempre serà treballar amb el sector i per al sector; col·laborar, escoltar i prendre decisions conjuntes. Aquest és el camí per garantir un futur millor.