Disfrazar el fracaso

Frecuentemente somos impotentes: la realidad nos gana; nuestras soluciones no bastan. Pero esto no se puede admitir públicamente. Entonces es cuando aparece la magia: si no puedes con la realidad real, cambia los significantes. Un significante es una palabra que describe aquella realidad. El ser humano, al sentirse incapaz de cambiar su entorno, opta por cambiar las palabras con las que se refiere a esa realidad resistente a nuestros deseos. Eso no varía las cosas, eso no transforma nada, pero cambiar el nombre nos tranquiliza y relaja. Es un efecto placebo que nos hace creer en lo imposible. Sobre todo hemos de seguir viviendo, aunque no arreglemos nada. Sobre todo los que tienen la obligación de hacer algo.

Las emisiones contaminantes, por ejemplo, se han duplicado en el mundo en los últimos diez años, lo que indica que estamos tan apegados a la calefacción, al coche y al avión que esto tiene mal pronóstico. Pero no íbamos a quedarnos cruzados de brazos: hemos creado la sostenibilidad, que es una palabra que nos tranquiliza y que se aplica a todo lo que contamina y daña el medio ambiente. Así, hoy todo es sostenible, por mucho que no sirva para nada. Desde el turismo de masas hasta la fabricación de coches o la aviación comercial. En algo pues hemos tenido éxito.

Y tenemos resilencia. Siempre hemos aguantado lo que nos echaran porque rendirse era fatal, pero ahora tenemos resilencia que es lo mismo pero nos suena mucho mejor. No arregla nada pero calma la ansiedad. Y nos permite que, al hablar de la impotencia del ser humano, lo hagamos con términos raros que sugieren que sabemos de lo que hablamos.

Hemos divagado interminablemente sobre la igualdad. Nosotros, que sólo buscamos parecer mejores que los otros, nos proclamamos igualitaristas. Tras miles de años de convivencia, hemos conseguido lo de siempre: unos viven muy bien; otros, bien y, muchos están en la ruina. Pero esto suena fatal y denota un fracaso. Por eso hablamos de que estos son vulnerables. Lo de llamarlos pobres quedaba fatal. Los que hemos dejado tirados por el camino –y en muchos casos también es culpa de ellos mismos– siguen tirados por el camino, pero por lo menos son vulnerables y no marginados, abandonados. Hasta que también nos cansemos de esta palabra y tengamos que buscar otra.

Si no nos permitimos que haya individuos olvidados, menos ocurre con los países. No hay países pobres. Desde ya hace unas cuantas décadas son países ‘en vías de desarrollo’. Y ahí se han quedado, en la vía al desarrollo, pero sin moverse ni un milímetro. Llevan toda su vida en la vía, incluso bloqueándola. Por cinismo que no quede.

A las sociedades llenas de pobres las llamamos carentes de cohesión. De integración. Como si hubiera siquiera uno de nosotros dispuesto a integrarse. Nadie sabe muy bien en qué hay que integrarse. Yo recuerdo que, en los peores meses de la pandemia, en muchos edificios en los que trabajaban empleados de supermercados aparecieron carteles pidiéndoles que se mudaran de edificio, como si esto de la cohesión caducara si hay riesgos. En caso duda, mejor nos descohesionamos.

Lo que nadie negará es que esto de la integración sí que tranquiliza. No es lo mismo hablar con este vocabulario sensible, sofisticado, que evoca a un humano preocupado por los demás, que hablar de pobres y ricos y de egoísmo. ¡Pero qué mal gusto! Antes hubiéramos dicho que hablar con crudeza era dañino; hoy tenemos líneas rojas que, atención, no debemos confundir con límites, que también nos horrorizan. Nosotros nunca seremos intolerantes.

Tanto es así que hemos erradicado la palabra. Me refiero a la intolerancia. Hoy, si usted le escupe a alguien sensible este no le responderá desde la intolerancia, que es inaceptable, sino desde la tolerancia cero, una bobada que es como decir que a cero grados no hace ni frío ni calor.

Las idioteces bienpensantes son tantas que hoy en los partidos políticos no hay bandos sino sensibilidades. O espacios, que también se usa y queda fantástico: uno se atrinchera para fastidiar a los otros y en realidad ha transitado a un espacio nuevo, no sé si cercano o no a la zona de confort. Palabras y nada más. Hasta la EMT de Palma hoy tiene ‘áreas de intercambio’ en lugar de las obsoletas paradas de bus. Y sin poner un euro. Usted no tiene forma de hacerse con una cita previa, pero el ministerio se llama ‘de Inclusión’, en el colmo de las ironías. Hace poco vi por Palma una vulgar guardería que se anunciaba como ‘espacio de crianza’. ¿Y el resto del mundo no es un espacio de crianza? Los inmigrantes ya no inmigran, sólo migran. A ver si así termina por convertirse en un fenómeno de ida y vuelta.

Cuando toda esta idiotez intersecta (esta la oí, pero no en España) con la política, entonces llegamos a la hipérbole: las que eran concejalías de Urbanismo, hoy son de Modelo de Ciudad; los que eran ministerios de Obras Hidráulicas pasaron a ser de Medio Ambiente y ahora de Transición Ecológica. Aquí es Conselleria del Ciclo del Agua. Obras Públicas pasó a Fomento (de las mollejas de la derecha no puede salir mucho más) pero con la izquierda llegamos a que sea de Movilidad. Genial: que sólo cambien las palabras.

La lista de tonterías es tan interminable como la impotencia humana: por cada desafío ante el que nos sentimos incapaces, y hay muchos, emerge una solución verborreica que no arregla nada pero ‘visibiliza’ nuestra miseria mental. Es una forma como cualquier otra de vestir la ignorancia, de disimular la impotencia, de esconder nuestros límites. Es que nos habíamos convencido de que lo entendemos todo, de que lo podemos todo, por lo que al menos debemos camuflar la realidad para que no se vea que sigue siendo tercamente la misma. Ella sí que es resiliente. O como se diga.