És d’agrair que els governants de torn, curulls d’una especialitzada i oportuna saviesa, es preocupin, de manera constant, per mi en particular i per a tota la població en general. En aquests moments la seva preocupació està absorbida per la nostra millor manera de sobreviure a una vida hostil causada per qüestions bèl·liques durant 72 hores. És d’agrair, ja ho he dit. Encara que jo tinc les meves reserves en aquest sentit: no acabo de veure clar que els seus consells siguin del tot encertats. En algun aspecte semblen irracionals i maldestres. El kit de supervivència que ens recomanen és molt incomplet per suportar mitja setmana sense angoixes de cap classe.

El que destaca és una bona quantitat d’aliments imperibles, a més d’aigua embotellada i dispositius mòbils carregats. No fa referència a cap llibre en especial, a cap recomanació ètica ni espiritual, a cap peça musical, a cap exercici físic ni esportiu, etcètera. L’essencial no compta en aquest kit postmodernista i avantguardista. Si esclata la Tercera Guerra Mundial i ens troba en aquestes condicions personals, morirem com a rates. Jo, en el meu cas personal, fins que em vaig casar quan tenia 24 anys, vaig sobreviure al figueral sense tanta parafernàlia tècnica ni digital. Sense tants orgues ni tantes ximpleries. La meva padrina, responsable de la logística quotidiana, ens preparava cada dia un plat de fideus fets a casa amb un tros de corna de camallot vermell i quatre caragols blanquets del quartó de vinya vella. Tot, acompanyat d’un bon quèbit de vi negre de Can Ribas i una grapada de figues seques i una altra de bessons crus d’ametlles mollanes. Aquest sí que era un excel·lent kit de supervivència! No passàrem mai fam, i això que era temps de postguerra. Però no és el mateix el bel·licisme que el postbel·licisme. El temps de postguerra és com el temps d’estiu, que tota cuca viu. Dispositius mòbils digitals! Si us plau, siguem assenyats i recuperem el sentit comú!