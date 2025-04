¿Quién va a poner orden?

Se fiarían ustedes de una persona que cuando empieza una conversación o un discurso dice «nadie conoce mejor que yo como se gestiona una granja de pollos» o dice «nadie conoce mejor que yo la energía nuclear» o lo que ustedes quieran añadir?

¿Qué opinan ustedes de una persona que dice que la Unión Europea se creó para joder a Estados Unidos y que lo ha hecho muy bien?

¿Les parece que se puede confiar en una persona que dice que ‘arancel’ es la palabra más bonita que existe, aunque luego lo matice diciendo que ‘Dios’ es quizá tan bonita?

Hace treinta años hubiese sido imposible que un personaje como Donald Trump tan duro de mollera y tan escaso de cultura llegase a presidente de Estados Unidos. Sencillamente porque hace treinta años la política estaba organizada de acuerdo con criterios ideológicos y filosóficos y ahora han desaparecido los principios.

Se preguntaba el jueves pasado Carlota G. Encina, analista principal del Instituto Elcano, en su presentación en el Club de Roma quien iba a poner orden y sensatez en un mundo multipolar sin reglas claras. ¿Acaso podemos fiarnos del bombero pirómano, de quien no actúa en función de criterios reconocibles sino de estímulos personales insensatos?

Ahora mismo lo de menos es preguntarnos porque el pueblo americano eligió a un personaje tan histriónico y patético como Trump y lo de más es como evitar que destroce las relaciones trasatlánticas y la economía mundial.

En un mundo con la economía globalizada ¿cómo puede pretender Trump volver al siglo XIX cuando se aprobó la subida de aranceles propuesta por el congresista Mc Kinley que en 1897 se convertiría en presidente? Por cierto, de triste recuerdo para los españoles (Cuba, Filipinas y Puerto Rico).

Pero claro, una cosa es parlotear (predicar) y otra cosa es dar trigo. Tras anunciar las increíbles subidas de aranceles se tuvo que dar cuenta que una parte de la economía no la puede controlar. Y resultó que la Bolsa se desplomaba, los capitales se fugaban y los bonos de la deuda se encarecían. Consecuencia, aplazamiento de la entrada en vigor de los nuevos aranceles no vaya a ser que el propio Elon Musk se esfume porque no quiere perjuicios serios para sus negocios.

¿Les recuerda a alguien? ¿Recuerdan que Puigdemont proclamó la independencia de Cataluña para suspender su entrada en vigor al minuto siguiente? ¿Cobardía o sensatez? En esas estamos porque no sabemos si lo de Trump es un movimiento estratégico o una improvisación necesaria para evitar la subida de precios y que afecte al dólar.

Estados Unidos es una democracia que no está en peligro como tal, pero los autócratas no son de fiar. Conviene que lo tengamos en cuenta también en España.