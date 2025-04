Quizá debido a que las viejísimas preguntas de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos jamás han sido contestadas, ni por la filosofía, ni por la religión ni por la ciencia, y la gente necesita identificarse con algo a fin de definirse y saber quién es, los asuntos de identidad han adquirido en los últimos lustros una importancia desmesurada, y en lo que a mí se refiere, totalmente imprevista.

Teníamos de toda la vida media docena de identidades básicas para miles de millones de individuos del planeta, que en su mayoría ya nos venían de nacimiento y había que apechugar con ellas. A las de la nacionalidad, la religión, el idioma y el género, se podía añadir luego la profesión (tonelero, abogado, médico, agricultor) y hasta el club de fútbol del que se es (sí, se es), cosas que también identifican mucho, pero insuficientes para la demanda creciente de identidades. Necesitamos ser diferentes, pero como todo el mundo, y como eso exige una identidad a la vez propia y masiva, la gente se identifica con las cosas más raras a fin de ser lo que es.

Actores, cantantes, personajes de novela, ideologías políticas, programas de televisión, su teléfono móvil. Con lo fácil que resulta ser cualquiera, y olvidarse del asunto. Pero no. Incluso con animales se identifican muchos, y de ahí que tanto las banderas como los escudos estén llenos de ellos, no por simbólicos menos identitarios y emblemáticos. Menudo afán identificativo. Numerosas personas atesoran así identidades propias como los avaros monedas, y cada noche las cuentan, les sacan brillo y las apilan en montoncitos. Y cuando se cansan de alguna, la cambian por otra, proceso al que llaman reinventarse. Hay abundante oferta, un eficaz marketing identitario, y en el mercado capitalista de identidades se encuentran de todo tipo.

Caras, baratas, lujosas, de andar por casa, robustas, episódicas, secretas y mi identidad favorita, la célebre falsa identidad. No me explico cómo no la adopta todo el mundo, considerando las ventajas que ofrece. En cambio, he oído decir que muchas personas basan ahora su identidad en sus gustos sexuales. Y ya está. Parece un chiste, pero es muy serio. Ah, las identidades. Qué murga.