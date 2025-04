Cunde el desánimo entre los mallorquines

La manifestación por la vivienda celebrada el sábado de la semana pasada puso de manifiesto que el desánimo ha cundido entre los mallorquines. Este fue el acertado análisis que hizo una de las organizadoras de la protesta, Carme Reynés, portavoz del Banc del Temps. «Estamos peor que hace un año», aseveró.

Sin lugar a dudas, resolver el problema de la vivienda es muy complicado, pero el hecho de que cada vez se agrave más es preocupante. Casi a diario recibimos informes de portales inmobiliarios, tasadoras o de los Colegios de Registradores o Notarios que ponen de manifiesto que el precio del metro cuadrado en Baleares no para de subir.

Esto se debe a que cada vez hay menos viviendas en el mercado, tanto en renta como en alquiler; al tiempo que la demanda está en alza constante, ya sea por parte de residentes para vivir en ellas o de inversores para ganar dinero.

Esto está motivando que acceder a un hogar se esté convirtiendo en una misión casi imposible. Una prueba de ello es el aumento del número de personas viviendo en asentamientos o en autocaravanas. Mi compañero Fernando Fernández está haciendo un trabajo encomiable en Ultima Hora dando visibilidad a esta problemática.

Ante esta situación, me parece acertado que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, haya rectificado y ya no vaya a multar a las personas que viven en autocaravanas mientras no generan molestias. La gran mayoría no lo hacen por gusto, sino porque no tienen una opción mejor. Evidentemente, esto puede generar problemas y el Ajuntament tendrá que estar vigilante, pero prohibir sin dar alternativas que posibiliten el acceso a un piso no es admisible.

Lamentablemente, ni el alcalde de Palma, ni la presidenta del Govern, ni el presidente del Gobierno tienen una respuesta rápida a este problema, pero sí deben trabajar todos juntos para encontrarla lo antes posible.