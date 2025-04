Hay quien confunde a un periodista con un gacetillero, y sí, ambos informan a la opinión pública, pero de manera diferente. El periodista duda, investiga, replica y critica, y el gacetillero se limita a difundir lo que le han dicho. Ignoro si nuestro diputado de Vox Sergio Rodríguez conocía esta diferencia cuando cortó en seco a la periodista Marta Garau, que conducía un programa radiofónico de IB3.

Ella discrepó de un dato que aportó el político, que se molestó: «Me parece increíble que sea la presentadora del programa quien me lleve la contraria», y acto seguido arremetió contra la independencia de la emisora. Pero, seamos claros, Rodríguez copió a Donald Trump, que se las gasta peor aún. Durante la rueda de prensa con Zelenski en el despacho oval, una periodista de la CNN le preguntó: «¿Quién protegerá las tierras raras de Ucrania cuando Estados Unidos las explote? ¿Los ucranianos? ¿Y si Rusia decide invadirlas, o atacarlas?». Trump no respondió, sino que la humilló ante las cámaras del mundo entero: «Tú deberías concentrarte en tu canal de televisión y no hacerme preguntas estúpidas.

La CNN tiene índices tan bajos de audiencia que no creo que sobreviva. Siguiente pregunta». Estas son las malas formas del nuevo orden norteamericano, desacomplejadas y deshonestas, de las que beben políticos como Rodríguez. No es de extrañar, pues, que si nuestro Rodríguez hace peinetas en las sesiones del Parlament nos recuerde que Elon Musk hace saludos nazis, y si llama a celebrar la victoria de Franco es porque el vicepresidente JD Vance ya nos ha dicho que «detesta» a esta Europa.