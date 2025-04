Com si el de Vox fos l’únic neofranquisme

La setmana passada, dia 1 d’abril, el diputat Sergio Rodríguez, de Vox, va desitjar en seu parlamentària balear un «feliz día de la Victoria» en record del final de la Guerra Civil i de l’inici de la dictadura del general Franco. L’exabrupte –la provocació, la indecència– va causar un escàndol considerable, tal com passa cada vegada que un representant de Vox fa gala desacomplexadament del seu franquisme barroer i agressiu. En un pla primari, jo més o menys puc entendre la indignació i l’escàndol, però crec que aconsegueixen efectes contraris als que es pretenen.

Les crítiques irades contra el franquista Rodríguez i els seus companys de Vox no només no neutralitzen, rebaten o desactiven l’auge neofranquista sinó que l’alimenten i el naturalitzen. M’explic. El portaveu socialista, Iago Negueruela, gallec d’origen, va contestar el comentari de Rodríguez parlant-li en castellà, la llengua que Franco i els seus hereus ens imposaren i ens continuen imposant. I l’home no hi va veure cap contradicció ni una, de la mateixa manera que ni ell ni cap dels seus companys socialistes tampoc no veuen cap contradicció ni una a posar el crit al cel per les proclames franquistes de Vox i, després, celebrar i defensar amb dents i ungles el paper del rei Felip VI, el fill de Joan Carles I, l’hereu designat pel dictador Franco perquè exercís de guardià de les essències pàtries.

Tampoc no veuen cap contradicció entre el fet d’atacar Vox com si fos el mal pur i haver contribuït a perpetuar (no depurant-les) unes forces armades i uns cossos policials travessats de cap a cap d’ideologia franquista, o en apuntalar un sistema econòmic controlat per empreses i personatges d’orígens, funcionament i mentalitat més o menys franquistes. Que el PSOE, un partit de centre-esquerra amb tocs federalistes però sobretot un partit de poder i nacionalista espanyol, faci aquest doble joc, no és sorprenent: el beneficia.

El que ja és més sorprenent és que hi hagi polítics i ciutadans suposadament d’esquerres i contraris al nacionalisme espanyol que, igualment, focalitzin en Vox la seva fúria i la seva indignació antifranquistes, obviant que si Vox existeix és perquè fa dècades que hi ha uns discursos polítics (el felipisme, l’aznarisme), una hegemonia cultural (castellanitzadora i antipluralista) i un panorama mediàtic (ideològicament manipulador i èticament embrutidor) que el fan possible. Que el 2025 molts focalitzin només en Vox el seu antifranquisme és la més gran victòria del (neo)franquisme.