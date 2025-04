Overthinking

Si vols aturar de sentir durant una estoneta, no hi ha res com deixar-se caure al pou dels reels o tiktoks. És com caure pel cau, com Alícia.

Aquestes dosis de compulsió audiovisual responen a certa obsessió personal de sentir-se connectada. A la vegada pens que les xarxes ens desconnecten del que ens envolta, però si no hi ets, hi ha espais a on una no arriba. No es pot ser per tot, tot i que ho has d’intentar: conèixer el darrer meme, consumir els productes culturals de moda, entendre profundament qui ets. Però bé, si tens sort, en un d’aquests vídeos et surt Žižek dient-te que el millor que es pot fer és deixar a banda la curolla de conèixer-se a un mateix. Si és millor viure sense obsessionar-te amb qui ets o absorbir-te mirant vídeos per oblidar qui ets durant una estoneta, això ja no ho sé.