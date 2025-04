Inquietante

Donald Trump arremete como un bisonte contra el mundo entero y cuando comprueba en carne propia las consecuencias recula mientras entona para sus adentros un ayayay. Porque el jefe del planeta solo pretendía provocar un pequeño incendio en su casa que le permitiera un desahogo ante el vencimiento inminente de parte de su descomunal deuda. No le ha salido la jugada tan redonda como pensaba y, además de ganarse la enemistad o el servilismo de naciones de los dos hemisferios, ha visto cómo los inversores domésticos huían despavoridos del hasta ahora refugio seguro que son los bonos estadounidenses.

De cualquier forma, estoy segura de que sabrá reconducir la confusa situación a su favor, no en vano le avalan décadas en el mundo de los negocios. Lo que quizá no calculaban algunos analistas es que las maniobras erráticas de Washington iban a poner al descubierto los cada vez más profundos rasguños en la economía global. Aquí, en Europa, los países más importantes revisan sus previsiones de crecimiento a la baja y la recién nacida coalición de gobierno para Alemania establece su hoja de ruta con tres ejes: migración, reactivación económica y defensa. Tres patas que sostienen una sola cosa: salvar la economía. Porque aunque los árboles no nos dejan ver el bosque y los medios de comunicación, incluso las tertulias en el bar, se centran, deslumbrados, en los aranceles, las guerras y la supuesta amenaza rusa, lo que de verdad nos va a hundir es que el gran motor europeo está gripado.

En recesión desde hace meses, anclado en modos de pensar y producir que han quedado obsoletos, Alemania sufre. Y si la potente clase media teutona se deprime, el primero en sentirlo será el turismo aquí, en Mallorca.