No estábamos preparados

Les he hablado muchas veces del gran invento que es WhatsApp y de cómo lo utilizo fundamentalmente para mandarme a mí mismo notas de voz y entrar en una discusión en bucle que no suele conducir a ningún lado. También cuando no tengo muchas ganas de hablar mando un emoticono de una cara sonriente o un pulgar hacia arriba y más o menos solvento la papeleta. Usted también lo hace, pero no lo cuenta.

Todo es muy bonito y maravilloso hasta que alguien a quien queremos se va de este mundo de golpe, sin avisar. O incluso siendo un adiós más o menos previsible. La vida es así. Él o ella se van, pero nos quedan sus mensajes de voz, sus invitaciones a comer, sus felicitaciones de cumpleaños, sus buenos días, sus buenas noches, sus días buenos, sus malas noches. Y ahí empieza un duelo de diferentes etapas a la que ahora hay que incluir también la fase del WhatsApp. Porque el ser querido se va, pero su voz de infinidad de mensajes permanece. ¿Qué hacer entonces? ¿Borrarlos o mantenerlos? Lo de las fotos es parte de la cultura del recuerdo en todo el mundo. Cuando alguien de nuestro entorno se marcha no valoramos acabar con todas las fotografía que tenemos, pero, ¿con los mensajes de voz? ¿Qué hacemos? Si se mantienen en el dispositivo pueden prolongar el duelo hasta el infinito y si los eliminamos es como si quisiéramos borrar de golpe todos los recuerdos que compartimos en una vida conjunta. Nadie nos avisó cuando esta aplicación se hizo popular qué debíamos hacer con esa voz tan clara, tan del día, tan viva. Escucharla es como mantener encendida la llama, pero puede prolongar un dolor demasiado duro de soportar. Supongo que a los que seguimos aquí, lo que nos mata de verdad, es la memoria.