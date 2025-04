Las cabinas

Hace algo más de dos lustros, paseando por Son Rapinya, me topé por última vez con una cabina telefónica de primera generación, idéntica a la que tanto hiciera sufrir a José Luis López Vázquez en la mítica producción televisiva de Antonio Mercero. Creía que ese tipo de cabinas habían desaparecido definitivamente de nuestra querida ciudad hacía ya bastante tiempo, pero al igual que en tantas otras cosas de mi vida, vi que estaba equivocado, ya que en aquel momento seguía existiendo como mínimo aquella cabina de raigambre clásica.

Paralelamente, aún resistían en Ciutat decenas de cabinas de segunda generación, que a mí me gustaban especialmente, a pesar de que nunca acabé de entender del todo cómo funcionaban. Tal vez su mayor defecto al utilizarlas fuese que te mojabas cuando llovía, te helabas cuando hacía frío y te achicharrabas cuando hacía calor, pero por lo demás eran perfectas. Es cierto que al ser semiabiertas, todo el mundo podía escuchar además tu conversación, aunque esto último en el fondo no era tan grave, pues ya empezaba a ocurrir exactamente lo mismo con los teléfonos móviles. Estas cabinas fueron retiradas a lo largo de 2023, lo que me provocó una especie de bajón anímico y cabinístico que me duró meses.

Por suerte, hace unas semanas descubrí que es posible adquirir cabinas antiguas a través de internet, para colocarlas, por ejemplo, en el comedor o la cocina de casa. Como siempre he sido un poco extravagante y anglófilo, si alguna vez me decido a comprar una, creo que será una discreta y decimonónica cabina inglesa de color rojo.