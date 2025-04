El proyecto de distrito de las artes en la zona del Conservatori de Palma junto con la reforma de la fachada marítima y el desarrollo del Nou Llevant bajo el nombre Palma Culture & Innovation Bay son un ambicioso plan de transformación de la capital a través de la cultura, la sostenibilidad y la innovación. Estas intenciones se unen al desarrollo del tren hasta Llucmajor, la ampliación de espacios naturales con Son Quint y la reforma de importantes plazas del centro de la ciudad.

La lista de equipamientos y servicios que se quieren incluir en la zona del Nou Llevant es larga e incluye reformar el edificio de Gesa (que albergará una incubadora de empresas, oficinas municipales, una zona de exposiciones, un auditorio, una biblioteca y ludoteca, un archivo municipal…), un hub digital de la industria audiovisual, un Fab-Lab (un taller de fabricación digital), un recinto ferial, una sede de la UIB, dependencias de la Policía Local… La zona también contará con la Caixa de Música, Can Ribes y el ya existente Museu Krecovic. Y que los parques y zonas verdes fueran espacios seguros y útiles sería un gran regalo.

Están previstas las reformas de la Plaça Major, la Plaça del Mercat y la Plaça de Joan Carles, que pueden mejorar mucho el centro si se hacen bien. Y en el Passeig Marítim las obras están acabando. Es más bonito, sí, pero transformador… habrá que comprobarlo. Es bueno y necesario dar espacio al peatón frente al coche, pero acabar la obra sin los parkings disuasorios es faltar a lo prometido. Son Quint, unido al Bosc de Bellver, sa Riera, el Canòdrom y los terrenos del Lluís Sitjar, podría llegar a ser el necesario espacio de ocio relacionado con la naturaleza que merece Palma. Y habría que añadir a la lista de la Palma que vendrá, por su magnitud, las nuevas instalaciones sanitarias en Son Dureta y los proyectos de Son Busquets y de la antigua prisión. Habrá que ver cuántos de estos anuncios se hacen realidad.

Cuando se anuncia un nuevo plan me pregunto para qué se hace, y para quién. Sin sacrificios no se hace un proyecto transformador, pero a mí sobre todo me gustaría que Palma estuviera limpia, fuera fácil de caminar y que hubiera parking. Lo que realmente sería transformador sería poner baños públicos en la calle. Y también me gustaría que los que diseñan estos proyectos pensaran cómo mantenerlos y a qué coste, porque es mejor no tener un equipamiento que tenerlo en malas condiciones. No hay que olvidar que el Palma Culture & Innovation Bay antes se llamaba Districte d’Innovació de Llevant, y el tren antes se llamaba tranvía, y la reforma del Passeig Marítim también la empezaron otros. Una ciudad no se transforma en una legislatura. Y por eso, sobre todo me gustaría que los proyectos fuesen para todos.