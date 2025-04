Hace días que los economistas sólo hablan de la volatilidad de los mercados, que por lo visto es mucha, y naturalmente, como la economía es la que manda, periodistas y políticos, convencidos de la volatilidad de los mercados, repiten obedientes que lo que pasa es que hay una gran volatilidad en los mercados.

Ahora mismo debe haber un montón de columnistas destacando la gran volatilidad de los valores, entendiendo por valores los bursátiles. Eso se podría decir de otras maneras, incluso más precisas, pero se nota que a los economistas, y de rebote a los políticos, les cayó en gracia esa palabra, derivada del adjetivo volátil (un pajarito), que mide estadísticamente el cambio de precio de un activo en un tiempo, y hasta tiene una fórmula matemática para calcularla, y con ella el riesgo inversor. Ocioso será decir, pero ahora me apetece decirlo, que esta fórmula de la volatilidad no es aplicable a un gorrión, que al ser volátil de por sí, no corre ningún riesgo bursátil si se va volando.

También los gases son muy volátiles, pero como los economistas, y en consecuencia los políticos y comentaristas, sólo saben precisamente de economía (y quizá un poquito de psicología, como todo el mundo), dan por sentado que cuando hablamos de volatilidad hablamos de mercados. Cuando en realidad la volatilidad se parece mucho a la entropía (el desorden de los sistemas), que también tiene una fórmula y está en todas partes. Además del dinero, volátil por definición, ahora mismo me vienen a la cabeza docenas de cosas igualmente volátiles. Las emociones, las palabras, las ideas, los puestos de trabajo, las viviendas, la salud mental, la política, la judicatura, la gente en Gaza, los derechos civiles, la realidad, los amores, la memoria, los mosquitos.

De hecho, es difícil encontrar algo que no sea extraordinariamente volátil. El propio universo, ese lugar terrorífico, es el reino de la volatilidad extrema. Cómo no van a ser volátiles los mercados, si todo lo es. Humo, asegura la Biblia. Sólo las pantallas ofrecen algo de solidez. No por sus contenidos, sino porque los enmarcan. En el marco está el truco. Salvo que se trate de pantallas con las cotizaciones de Bolsa, claro está.