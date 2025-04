En tiempos de hegemonía del poder digital

Atribuida a George Orwell, esta frase es del periodista y escritor argentino Horacio Verbitsky: «Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa; el resto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, molestar». El origen de estas afirmaciones se remonta a 1918, cuando el rotativo The Fourth State publica una primigenia versión, que adjudica a L. E. Edwardson, redactor del Chicago Herald: «Cualquier cosa que un patrón quiera ver publicada es publicidad; cualquier cosa que no quiera ver en el periódico es noticia».

En estos tiempos, líquidos y procelosos, de la hidra de mil cabezas que es la inteligencia artificial y la diabólica hegemonía del poder digital, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) levanta la voz con la ‘Declaración de Cádiz’, aprobada en la asamblea general celebrada el sábado en la ciudad que alumbró la primera constitución de España en 1812. La desinformación –advierte– es hoy la mayor amenaza para el periodismo y la democracia. Y sólo el ejercicio de la actividad periodística basado en códigos éticos y deontológicos puede garantizar el derecho a recibir una información veraz. Para que ello sea posible, es imprescindible que los profesionales de la información trabajen sin intimidaciones ni coacciones, lo que garantiza la libertad de prensa. La FAPE pone deberes al Gobierno de Pedro Sánchez al instarle a agilizar la transposición del Reglamento Europeo de Libertad de Medios e impulsar las funciones del Comité Europeo de Servicios de Comunicación que ha de velar por la pluralidad informativa. Y que el reparto de la publicidad institucional sea equitativo y no arbitrario y que no se utilice en beneficio de intereses partidistas. Porque el periodismo es libre o es una farsa, como advirtió Rodolfo Walsh.