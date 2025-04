Los últimos días

El filme de Àlex y David Pastor (2013) presenta un mundo postapocalíptico. Asistimos a la decadencia de la hegemonía de los EEUU y su modelo político y económico de crecimiento y comercio global liberal, dominante durante décadas. Paradójicamente, es ahora China la que reclama ese modelo ante la Organización Mundial de Comercio. El déficit comercial de los EEUU es de $1,2 billones (amortiguado por las transferencias de capital), con una deuda de $36,6 billones.

Le vencen intereses por $1,12 billones, superando los 0,85 billones del gasto en defensa. Sus empresas no pueden competir con las de países con mano de obra barata, no sindicalizada, y mejores recursos naturales. El plan de Trump es simple: EEUU volverá a ser grande, atrayendo al capital extranjero con aranceles y bajadas del dólar y de las tasas de interés. Habla sobre todo para ese 50 % de la población que no tiene acciones y lo aplaude, ignorando las protestas de senadores republicanos como Rand Paul, Thom Tillis o Ted Cruz. Mientras, juega con toda la intención a la extorsión comercial a la que está acostumbrado. Primero pone aranceles y luego amaga a quitárselos a China si TikTok pasa a manos de los EEUU. Dice que se va de la OTAN, pero luego se queda si se invierte un 5 % en defensa (claro que comprando en EEUU).

Pero su órdago tiene dos graves riesgos. El primero es la incertidumbre, la inseguridad jurídica y el miedo (véanse los días negros de las bolsas) que es fatal para el inversor y el empresario. La OMC estima que la tormenta, afectará en un 1 % al comercio mundial. El segundo es la posibilidad de generar inflación con recesión. Esto crearía un dilema a la Reserva Federal; en el primer caso debería subir las tasas y en el segundo bajarlas. Trump ha denostado a Jerome Powell por no bajar los tipos, pero de momento los mantiene. Hacia dónde acaben moviéndose será un índice precoz del resultado de ese pulso entre ambos.