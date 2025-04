Manual intervencionista

Si quedava cap ingenu que encara es creia que Trump i els seus amiguets representen el liberalisme o inclús (més ingenus) el llibertarianisme, aquesta arruixada d’aranzels dels últims dies els rebatrà la candorosa pensada. En els paratges econòmics o ideològics, poques mesures hi ha tan contràries a l’esperit liberal com els aranzels que, estratègies i megalomanies a part, no són més que impostos i regulacions dobles o triples perquè afecten tant nacionals com estrangers, i negacions de l’esguard liberal. I no són excepció ni raresa, en el menú de Trump: se sumen a manefles tan dirigistes com aquesta ‘Targeta daurada’, l’exclusiu permís de residència als EEUU amb un cost de 5 milions de dòlars que fins i tot du imprès el rostre de Trump (com si convidàs a casa seva), la intromissió contínua dels membres de la seva família en els edificis i afers oficials o la regulacions, més que interessades i opaques, de les criptomonedes.

És cert que el liberalisme fa temps que va de baixa, refusat per dreta i esquerra, i que el lema de Jean-Claude de Gournay, «Laissez faire, laissez passer» s’esvaí per massa genuí i genèric. S’entén molt millor, malgrat s’apliqui poc, la versió que en divulgà Sala i Martín, «No em toquis la cartera ni la bragueta» (és a dir: no m’inflis a impostos per pagar excessos estatalistes innecessaris més enllà de l’estat racional i no controlis les meves opcions morals), de la qual Trump i els seus, i gairebé tothom, se n’allunyen com de la pesta. Designar jutges tan ultres com previsibles, fer un infern de les fronteres, perseguir la diversitat sexual i l’avortament i/o controlar amb diners públics els mitjans provocant-hi desinformació i censura (com vigilar quins llibres hi ha a les biblioteques), o aquesta obsessió per fer-se amb TikTok, els rovells de l’ou trumpista, formen un còctel mal de definir però que no té res a veure amb el liberalisme ni el llibertarianisme. I tot i que aquest còctel és mal de definir, els llibertarians de mena ja s’han posat a la feina. De moment demanen un nom que aplegui aquests elements: conservadorisme, populisme de dretes, neonacionalisme, excepcionalisme, intervencionisme, nacionalisme cristià, cristianisme de dretes i imperialisme.