Ser franco con la ‘manifa’ de la vivienda

Este pasado fin de semana tuvimos manifestación en Palma, más bien minoritaria, dada la envergadura de la emergencia habitacional que sufren muchos ciudadanos en nuestra Isla.

Una vez escuchado los mensajes y lemas que promulgaron sus convocantes y participantes, se puede concluir que era una manifestación con la finalidad de encauzar el malestar ciudadano sobre la necesidad, creciente, de soluciones habitacionales asequibles, a favor de las medidas populistas de las opciones políticas a la izquierda del PSOE.

Siendo francos, vistas las propuestas antiliberales sobre limitación de las rentas de alquiler, de sobreprotección del inquilino frente al propietario, y de exigencia de construcción únicamente de vivienda pública asequible y prohibición del resto, se podría calificar como una ‘defensa’ de la política social franquista en materia de vivienda de los años sesenta; esta, con medidas similares, supuso todo lo contrario del objetivo que buscaba el Régimen, al traducirse, en el medio plazo, en una disminución de la oferta de vivienda de alquiler a precios módicos y la construcción de barrios, en comparación, con baja calidad de vida y generadores de conflictos.

El primer Gobierno de izquierdas en España después de la dictadura, con el socialismo ochentero de Felipe González, acabó con esa política intervencionista ‘socialfranquista’ mediante la liberación de precios y la eliminación de la prórroga forzosa del contrato para el arrendador en 1985, con el decreto Boyer, donde defendían que la «reforma, al aumentar la oferta, reducirá la presión al alza de los alquileres con beneficio para el propietario y para el arrendatario, lo que permitirá satisfacer las necesidades de vivienda a una generación de jóvenes que tienen dificultades para adquirir una vivienda».

Las medidas hasta ahora del Gobierno de Pedro Sánchez, y las anteriores de Francina Armengol, han ido siempre contra los propietarios de los inmuebles, alejándose del equilibrio que debe existir entre los derechos del arrendatario y arrendador, o de protección contra la okupación, que favorezca el aumento de la oferta.

En la concentración no se escuchó apoyo alguno a la última propuesta de los populares –los proyectos residenciales estratégicos (PRE)– para facilitar la construcción de 20.000 viviendas en la capital y que el grupo parlamentario Vox quiere ampliar a otros municipios –aunque no debería penalizar a Palma por haber hecho los deberes que otros municipios no han hecho–, ni de críticas de ocho años de inacción de Armengol. Para tomar perspectiva, en la presentación de junio del 2020 del inicio de la tramitación del Nuevo PGOU de Palma, los responsables municipales a la sazón, José Hila –PSOE– y Neus Truyol –Mé–, levitaban al presentar el objetivo de alcanzar alrededor de 10.000 viviendas protegidas para el año 2040, exactamente el número que se pretende impulsar reduciendo la carga burocrática con los PRE, esperemos que mucho antes del 2040.

Ni tampoco se solicitó que en Son Busquets se recuperaran el número de viviendas iniciales, de 1.600 –reducidas a 830 VPO actuales–, donde ya hay vecinos contrarios a que se repita la política de la dictadura mencionada, con un barrio exclusivamente de VPO.