Amunt, ànima forta!

En su Historia Universal de las Soluciones de J.A. Marina, no solo el autor nos hace abrir los ojos hacia aspectos que tenemos dentro, sino que nos ilustra sobre posibles soluciones.

Hay tantas definiciones, explicaciones y aclaraciones en este libro, que difícilmente se pueden resumir en este artículo, pero vale la pena intentarlo en algunos aspectos que nos afectan en el día a día y que merece la pena mencionarlos, por si son útiles para quien los lea.

Habló Platón en el Menón de la ‘razón perezosa’, refiriéndose a aquellos que no les sirve de nada pensar, porque creen que ya está todo decidido.

En efecto la ‘inteligencia perezosa’ conduce al fanatismo, los prejuicios, el pensamiento tribal, el dogmatismo, la credulidad, la superstición y otros frutos amargos y es posible que las nuevas tecnologías la estén fomentando, como el efecto Google sobre la memoria: consecuencias cognitivas de tener información en la punta de los dedos.

Kligmann, propone como solución el cultivo del optimismo. El que da amor, recibe amor. La confianza en uno mismo no basta, ya que cambiar las ideas no basta, es necesario cambiar la conducta, lo cual es difícil, pero no imposible, es un entrenamiento para aumentar la resistencia y la energía, o sea tener capacidad de resistencia y constancia en el esfuerzo, llegando a conformar esa personalidad individual, aprendiendo de nuestras habilidades, una formación basada en la resolución de problemas. Para enfrentarse a los demás hay que huir del victimismo y no echar la culpa a los demás. Brunelleschi fue un gran solucionador, no porque realizase los planos del Duomo de Milán, sino porque diseñó además las herramientas para poder construirlo y lo construyó.

En este punto nos encontramos para solucionar el futuro de Mallorca.

El papa Francisco tuvo que explicar en 2017, que «la resignación no es una virtud cristiana, como no es cristiano encogerse de hombros o bajar la cabeza ante un destino que nos parece inevitable».

¿Nos parece inevitable el destino de Mallorca? ¡No! Luchemos por ello, como nos enseñan otros que es posible y también que es necesario.

La resiliencia es la doble capacidad de resistir el estrés y de reponerse con rapidez, manteniendo un comportamiento vital positivo, pese a las circunstancias difíciles.

Amunt ànima forta! dijo nuestro gran poeta y mejor persona.

En Mallorca, ha llegado el momento de levantarnos y luchar por nuestro presente y un futuro mejor, buscando una isla resiliente, con un desarrollo sostenible, bienestar y crecimiento inclusivo.

Endavant i fora por!