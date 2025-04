La farmacia

Un expolítico de Palma muy honrado –con este detalle se acotan las posibilidades– me comentó el sábado: «¿Has visto qué pasa si escribes ‘Son Banya’ en Google Maps?». Picado por la curiosidad, puse la palabra mágica y, en efecto, surgió un mapa del poblado con una particularidad: lo identifica como una farmacia. Que en realidad lo es, porque química allí hay para dar y regalar.

Incluso los cibernautas valoran la supuesta apotecaría y le dan la máxima puntuación posible, que es un cinco sobre cinco. Un tal Nicolás, que debe ser un angelito de la caridad, escribe: «Azúcar de calidad». Otro, de nombre Nadal Miquel, y del que intuimos que tiene como mínimo tres carreras universitarias, incide: «Mierda de la buena». Llegados a este punto, nos ponemos en la piel de un venerable jubilado del Imserso que llega a Palma desde Peñíscola, y que al salir del aeropuerto necesita una farmacia de guardia. Google Maps lo lleva a Son Banya.

«Que sitio más curioso para montar una botiga», masculla Marcelino, el despistado octogenario. «¿Qué va a ser?», le apremia un narco, de aspecto fiero. «Polvos de Talco, por favor». «¿Cómo dice?». «Esos polvos blancos, joven». «Ah, vale. No se preocupe, aquí tenemos la mejor farlopa de la Isla». El anciano asiente, extrañado: «Me alegro, me puede dar un botecito». «¿Un bote entero? Sólo vendemos por gramos, caballero».

El turista se explica: «Hombre, unos gramitos no me bastan para nada, que me lo tengo que echar en los pies, que me sudan». El traficante, horrorizado, entorna los ojos: «¡Cómo está el mundo, cuánto vicio!».