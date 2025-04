Postal mallorquina para García Lorca

Conocemos muy bien la estancia y el paso de algunos grandes pintores por Mallorca, pero desconocemos casi completamente (aunque poco a poco los vamos desgranando en Ultima Hora) lo que otros muchos artistas esporádicos, con fuerza y caballete, hicieron en nuestra Isla, siendo algunos de ellos personajes de valía.

Pongamos hoy por caso a Gabriel García Maroto (La Solana, 1889-Temixco, Méjico, 1969). No fue el único pintor manchego que anduvo por la Balear Mayor, por aquí estuvieron también Gregorio Prieto o López Torres, tío del pintor más importante que tenemos actualmente, me refiero a Antonio López). García Maroto era hijo de campesinos pero tenía un gusanillo cultural que se fue acrecentando primero en su provincia, Ciudad Real, y luego ya con fuerza en Madrid donde comenzó a hacer buenas migas con la bohemia y la intelectualidad sobre todo de la Generación del 27. Consiguió una ayuda para viajar a varios países europeos (1910), se hizo amigo de Unamuno, estuvo un tiempo en París y ya a principios de la década de los veinte era todo un personaje, además escribía muy bien. Tenía una imprenta en la calle Alcántara de Madrid, donde él mismo creaba tipografías y sus ediciones eran excelsas; por ejemplo, trataba mucho a García Lorca a quien le imprimió gratis et amore uno de sus libros de poemas. Estamos en 1921, también ese año imprimió Índice, la primera revista que fundó Juan Ramón Jiménez.

En 1922 ya está Maroto en Mallorca porque exponía en el Salón de la Veda que era a la sazón la sala de exposiciones más importante que había en la Isla. Pasó entonces una temporada en Deià, de hecho se conserva un cuadro suyo muy difuminado en el que se aprecia el amanecer sobre el caserío de Llucalcari. También anduvo por Pollença donde compró una postal que representa a una joven payesa, la misma se la mandó a García Lorca. Tenía muy buena relación con Gabriel Alomar Villalonga, incluso los dos amigos hablaron, en 1923, de editar un álbum de Mallorca, que no sé si se hizo. Maroto también escribió poemas evocando la belleza de la Isla, cosa muy habitual y cierta entonces. Pintaba un poco siguiendo a su admirado Cézanne hasta el punto que viendo algunos de sus óleos, como el que les mostramos hoy en Ultima Hora, nos imaginamos y parece que Cézanne estuvo en Mallorca y pintó nuestros pueblos.

Su exposición en La Veda debió ser muy exitosa, pese a que toda la crítica de arte fantasmagórica y ñoña mallorquina de entonces fue durilla con la obra de García Maroto. Eso sí, se dijo que sus tonalidades eran agradables, su concepción limpia y que su pintura mostraba delicadezas sugestivas. Por su parte el manchego añadió que él no pretendía hacer la clásica pintura mallorquina sino «hallar, a través de la maravilla sensual del medio, el hilo estético». En 1927 editó en Madrid una colección de libros cuyo genérico era Biblioteca de Acción, título uno de sus libros, que no he podido encontrar, Un pueblo de Mallorca, posiblemente se trate de Deià. Era republicano y al terminar la guerra incivil se exilió como tantos otros –unos buenos y otros muy malos– en Méjico, país que no le era nuevo, lo conocía desde principios de la década de los treinta.