Una tarde de mediados de los 80 fui con mi madre y mi hermana al Teatre Principal a ver una obra dramática titulada Hay que deshacer la casa. Era la historia de dos hermanas –interpretadas por Amparo Rivelles y Lola Cardona– que se reencuentran para repartir la herencia de sus padres. Entre cajas, muebles y polvo, las dos mujeres comienzan a evocar recuerdos infantiles y de juventud y, en fin, a demostrar que los lazos familiares siguen vivos a pesar de la distancia. Aunque ya no me acuerdo de los detalles, creo que salimos contentas.

Poco después, mi madre se quedó sorda y ya no fuimos más al teatro las tres juntas. En estas últimas semanas mi hermana y yo nos hemos encontrado en una situación muy parecida, ya que hemos tenido que vaciar el piso de nuestros padres, donde vivimos veinte años, antes de tomar caminos separados. Deshacer una casa que has amado no tiene ninguna gracia. Más que nada porque provoca un cúmulo de sensaciones que te obligan a parar en ciertos momentos para tomar aire y no desfallecer. Dios mío, cuántas tonterías llegan a acumularse. Es impresionante.

Una parte de nuestra existencia se quedó allí oculta, tal vez esperando ser recobrada algún día. Pero, al final, muchas cosas irán a parar a un contenedor. Fantástico: lo que un día nos pareció imprescindible ahora es basura. Aun así, también hemos recuperado y salvado algunos objetos. Mi vida en una caja me parece un bonito título. En ella he depositado fotografías y cartas, sobre todo. También unos pocos libros, una camisa de mi madre, seis platos de postre preciosos, unas zapatillas de mi padre y una bolsita de tesoros que apenas puedo mirar sin echarme a llorar.

Mi vida en una caja. Una caja que algún día –estoy segura– también se convertirá en basura.