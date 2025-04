Pase filtrado

El sistema judicial, que debería funcionar con precisión suiza, a menudo parece más un mercadillo de segunda mano. El caso Alves, exfutbolista de élite y un maestro dando distintas versiones de una misma historia, nos recuerda esta cruda realidad. Es un culebrón que ha mantenido en vilo a la opinión pública, digno de un reality como el de Montoya, pero sin esa pizca de diversión que da correr como un loco por una playa paradisiaca y en el que el estatus de ser popular te proporciona un pase vip para salir del embrollo. La Justicia, que se dice que es ciega, farda de Rayban y trajes de alta costura. Alves pasó de no recordar nada a asegurar que todo fue consentido, demostrando que, con paciencia y pasta a raudales, la memoria es un concepto poco fiable. La sociedad se alimenta de estas historias como un monstruo de múltiples cabezas; las víctimas son olvidadas y los presuntos culpables son vistos como héroes simplemente caídos en desgracia. En este mundo donde los magos del balón son adorados como dioses, ¿quién osa cuestionarlos? Si das asistencias de gol y se te da bien el tiki taka puedes hacer lo que te dé la gana. O lo que es lo mismo: si eres millonario, famoso y sabes regatear tanto en el terreno de juego como en el banco de los acusados, puedes salir airoso. Mientras las víctimas aprenden que su palabra sola no basta ni bastará nunca, un sector de la prensa y de la opinión pública celebra la absolución como si fuera un gol en la Champions argumentando que las denuncias falsas existen y se llenan la boca con ello. Así andan las cosas por estos pagos. Si hay algo que se pueda aprender de este show, es que ser famoso no te exime de ser culpable y que si eres mujer, no juegues contra el sistema sobre todo si tu agresor tiene mucho más dinero que tú y es famoso. Al final, siempre hay quienes juegan con ventaja mientras otros ni siquiera pueden saltar al terreno de juego.