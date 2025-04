PP-Vox: «tanto monta…»

La confirmació del pacte PP-Vox a la Comunitat Valenciana és un signe de que la opció del PP de Feijóo és clara: estendre aquests acords a la resta d’autonomies. Múrcia és l’altra que es troba ja en capella per a culminar tot això, segons les declaracions arrogants del president murcià: amb altivesa, ha dit que, en efecte, compren l’agenda de Vox en el tema climàtic, és a dir, la negativa del Pacte Verd europeu; i en la immigració, que és posada en entredit. El PP s’escora cada vegada més a la dreta i els seus barons semblen trobar-se prou còmodes amb aquesta situació. El camí primer d’Ayuso i ara de Mazón marca el ritme de l’estratègia de Feijóo, que ja no dissimula que aquesta és el full de ruta que li interessa treballar. S’ha de pensar que, per fer això, el PP ha de tenir sondeigs que indiquin que tot això no els hi passarà factura electoral. Perquè cal recordar que el pacte de Mazón quan va entrar com a president de la Generalitat, emprenyà molt a Feijóo. Alguns analistes diuen que això li va fer perdre la possibilitat de governar. Aquests acords entre la dreta i la ultradreta extremen tot: negativisme climàtic, contra la memòria històrica, contra tot allò que signifiqui igualtat de gènere, contra l’Estat del benestar... Tota una llista que fa por del que podria ser l’agenda d’un govern central PP-Vox, que és el que contempla Feijóo amb moltes presses, imaginant que Sánchez ja té les hores contades. Els espectacles del PP en el Congrés, en la major part dels temes, són propis de platós de televisió on la mala educació, els crits i els insults constitueixen el que fan els representants del PP. D’ençà fa set anys, el PP sempre ha dit que no a tot, fins i tot en una època tan dramàtica com la pandèmia, oposant-se a qualsevol iniciativa del govern, iniciatives que s’estaven posant en marxa en molts països. I ara mateix fa lo de sempre amb la qüestió de la despesa militar: en contra, encara que el PP europeu tingui una posició que és més similar a la del govern espanyol. La qüestió és arraconar el govern perquè caigui de cansament per manca de suport. En aquest cas, les esquerres també s’ho han de fer mirar: ja hauríem d’estar de voltes d’aquesta posició naïf quan s’ha produït una agressió, una invasió, a un país europeu. I endemés quan Estats Units s’està aliant amb Rússia en contra de la Unió Europea. Rufián ho va dir amb molta clarividència: se pot ser antimilitarista; però no se pot ignorar en quin món vivim i el que ens estam jugant. Ni més ni manco que la democràcia.