No tiene gracia

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, tiene el sentido del humor en las nalgas. Considerar «una broma» la alusión al 1º de abril de 1939 –fecha del fin de la Guerra Civil– que hizo en el pleno el diputado de Vox Sergio Rodríguez, el mismo partido en el que milita Le Senne, confirma su incompetencia para ocupar el cargo. Le Senne y Rodríguez deberían pasar una semanita sufriendo en sus carnes las consecuencias de la represión franquista que, por cierto, se prolongaron durante casi cuatro décadas. Un par de días de calabozo, un interrogatorio de poli malo y poli bueno, un par de hostias bien dadas... Vamos, una simple lección de historia resumida para que recordasen lo que significó el franquismo para miles y miles de represaliados. Así entenderían el verdadero significado de aquel 1º de abril.

La intervención de Rodríguez confirma que Vox es un reducto de nostálgicos franquistas, una excrecencia fascistoide irrecuperable para la democracia. Pero lo peor no es lo que dijo el diputado, lo inadmisible y escandaloso es que el presidente de la Cámara lo considerase una broma. No es fácil encontrar una manera más cruel de burla y de falta de respeto a las víctimas del franquismo. ¿Ignorancia? No lo creo. Hay mala fe, odio. Rodríguez no se ha disculpado y Le Senne ha necesitado tres días para decidir retirar la frase del Diario de Sesiones parlamentario.

Las relecturas interesadas y partidistas de la Guerra Civil y el franquismo, como si en la época republicana no se hubieran cometido graves errores políticos, no justifican los comportamientos protagonizados por estos dos sujetos; tampoco criticados desde la dirección estatal de Vox.

Con esta pandilla tiene que lidiar el Partido Popular, tanto en Palma como en Madrid. No es fácil. Sin embargo, la actitud de Vox frente a las políticas arancelarias dictadas por Donald Trump desde Washington es un golpe que será complicado que el electorado español lo olvide. Si el aparente amigo americano de la ultraderecha de Santiago Abascal, Giorgia Meloni, Viktor Orban y el resto de mandamases europeos en Francia, Alemania, Austria y Países Bajos, entre otros, se comporta de esta manera con sus aliados habrá que confiar en el sentido común de los ciudadanos para frenar su avance. De todos modos lo confieso, no soy optimista en este sentido.

Con la boca pequeña

Que toda una vicepresidenta del Gobierno, como es María Jesús Montero, descalifique la presunción de inocencia es gravísimo. Aunque fuese durante un mítin del PSOE andaluz y tras la absolución –pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo– del jugador Dani Alves, acusado de un presunto delito de agresión sexual. Montero también necesitó tres días para retractarse de lo dicho, aunque con la boca pequeña. Aquello no fue un desliz, Montero quiere recuperar una justicia a medida, diferenciada. Trato diferente para ricos y poderosos, lo de todos iguales ante la ley se le queda grande a la señora vicepresidenta. Pedro Sánchez, por supuesto, ha callado.