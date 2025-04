Cada año por estas fechas, las salas de cine estrenan películas sobre Jesús, o sobre la Biblia, o sobre el cristianismo –por este orden–. Y es que Jesús de Nazaret es el protagonista más representado en la pantalla con más de ochocientas películas desde que los Lumière inventaron el séptimo arte.

Este año se estrenan varias que yo llamo cristológicas. A la espera de la secuela de La Passion de Mel Gibson, The Chosen –los elegidos– es una serie para la televisión que ha producido cuatro temporadas. En ella se ficciona la vida de quienes siguieron a Jesús los últimos meses de su vida. Esta semana, las salas de cine estrenan los dos primeros capítulos –con forma de película– de la quinta temporada, que quizás sea la última.

No me siento autorizado a analizar una obra cinematográfica. Mi análisis fílmico se reduce a saber si una película me ha gustado o no. Decisión en la que el sueño es un argumento definitivo. Sin embargo, en donde sí creo tener una palabra más apropiada es en el guion, en la fidelidad a la tradición bíblica, en la credibilidad sobre los escenarios y los hechos que se narran, en la reconstrucción del judaísmo del momento y de la Jerusalén del siglo I. Sobre esto, tengo que reconocer que esta serie (esta película) es muy buena. Sus productores han estado bien asesorados, los guionistas se han documentado correctamente, los escenarios han sido bien reconstruidos. ¡Chapeau! No es fácil hacer algo bueno en un momento en el que la piel del personal se ha vuelto hipersensible.

The Chosen ofrece una magnífica oportunidad para descubrir lo que el Nuevo Testamento cuenta entre líneas, esas cosas que solo se entienden cuando se conoce el contexto social, político y religioso en el que vivió Jesús y nació el cristianismo. Una oportunidad para recuperar una identidad que no podemos perder.