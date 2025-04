Rumores reales

Sólo son comentarios. Rumores que se extienden de punta a punta de España. Felipe y Letizia hacen vidas separadas, en sus largos fines de semana se van cada uno por su lado, con amigos diferentes. Sólo aparecen juntos en actos oficiales, cada vez más intrascendentes, hasta el jueves. Y no siempre. Felipe se presentó el lunes pasado a un evento mediático con la cara chamuscada tras regresar de esquiar en Formigal, sin su mujer. ¿Nadie previó un bote de crema para Su Majestad? ¿Qué desorden es éste, con la piel del Monarca desnuda y expuesta al sol? Rumores: No habrá separación oficial en Zarzuela. Rey y Reina seguirán formalmente juntos para no dañar la imagen de la institución.

Rumores: A la Corona se le hace inasumible lo que exige Letizia para divorciarse, dos palacetes (uno de verano y otro de invierno), más una aterradora mensualidad de ¡seis ceros! Rumores: Sería Juan Carlos I, desde sus refugios-exilio del Golfo Pérsico y Suiza quien presionaría más para que se produjera este divorcio. Su tirria hacia Letizia es digna de una película de Drácula. Rumores: Hay hartazgo en Moncloa con los caprichos de Zarzuela. La relación entre jefe del Estado y jefe del Gobierno serían muy frías desde que Felipe dejó en ridículo a Pedro en Paiporta, justo después de la dana, cuando se apartó de su lado en las protestas de gente desesperada. Rumores: No se comprende la extrema irritación de la Casa Real contra un supermercado de Punta Arenas (Chile) por distribuir unas inocentes imágenes de Leonor, exigiendo acciones punitivas a la Fiscalía chilena y tratando a esta república como si aún fuese una colonia. La institución monárquica es, en esencia, la imagen del Estado y de una sociedad democrática. Tanto alud de rumores no desmentidos oficialmente contradice la esencia de una Corona constitucional, que ha de ser, ante todo, símbolo de dignidad y fuente de respeto.