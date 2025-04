Ni Mitterrand

Parece que estamos en tiempos de elecciones. En poco más de una semana asistimos a los anuncios y presentaciones de algunos de los proyectos que van a definir la estampa de Palma. Desde el tren que nos trasladará a Llucmajor con salida en do re mi fa sol al arrancar desde el Conservatorio, a la ansiada reforma de la parte oscura de la plaza Major, esos bajos que han sido ignorados, maltratados y abandonados que ahora verán la luz porque se les abre un respiradero desde la propia plaza. Ni el Panteón de Roma. A bote pronto pinta bien.

Cort ya se ha hecho con Gesa, esa piedra en el zapato de la historia política de la ciudad que salpica desde Munar, a Núñez en Barcelona, y a todo cuanto ha puesto sus posaderas en el Ayuntamiento, y que nos ha salido por un ojo de la cara. Ferragut verá desde el otro lado la conversión de su denostado edificio –que no se hagan los guapos y elegantes ahora, porque más de uno lo ha descalificado– en un multiusos. Alojará la gran biblioteca central de la ciudad, el Instituto Municipal de las Artes convirtiéndose en «el embrión del Distrito de Innovación». Tendrá su auditorio y su canesú. Un frit i bollit al que a ver si le otorgamos de contenido porque acostumbrados estamos ya a edificios rutilantes que acaban durmiendo el sueño de los justos. Muy caro, por cierto.

En la solapa de las medallas el alcalde arquitecto, que se me está pareciendo cada vez más a Mitterrand en su afán de diseñar una ciudad en la que no hay quien viva, se condecora con la reforma que da prioridad a los paseantes frente a los coches en el Passeig Marítim. Lástima que se haya echado a pique el puente del hotel Mediterráneo.

La omnipresente Autoridad Portuaria aporta su granito de arena con la reforma a pies del mar para mejorar una ciudad que ayer se partió en dos para reclamar el derecho más olvidado en los últimos años en la ciudad. Vivir te sale por un ojo de la cara: el de tener donde vivir.

Les guste o no que se lo digan en la cara, otro asunto son las maneras, el sector inmobiliario tiene mucho que explicar del porqué de esos precios millonarios y de su ¿sumisión?, y ¿aquiescencia? a las leyes del mercado. Hablan de liberalización del suelo para seguir construyendo en una isla limitada en espacio, que pasa sed en momentos de sequía porque no siempre llueve en el sur de California y los estimados turistas gastan mucha agua.

No me quiero poner estupenda. Palma se maquillará y estará remonísima para el selfie de insta pero nos la estamos jugando si no hay un cambio de modelo que intente compaginar justicia social y reparto del bienestar económico. Duele, y mucho, la desesperación de quien no tiene un techo. No bastan ni el diseño ni la arquitectura. La ética no se dirime tan solo a escuadra y cartabón en un despacho. La estética debe ser ética. ¿La cuadratura del círculo? Hay ejemplos muy cuadrados.