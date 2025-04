Grandes inventos. El signo igual

Ahora se habla mucho de igualdad y desigualdad, pero no es ninguna novedad porque esta cuestión siempre ha atormentado a la humanidad, y es probable que las matemáticas se inventasen, mediante la aritmética, el cálculo y el álgebra, para explicar qué cosas eran iguales a qué otras, y cuales no lo eran, ya que sólo con la lógica no bastaba. De ahí la extraordinaria importancia del signo igual, esas líneas paralelas (=) situadas en los teclados encima del cero, que certifican científicamente que todo lo que se coloque a un lado será igual que lo que se coloca al otro, por más diferentes que parezcan. No se trata de una verdad poética, sino de una ecuación. Una función, incluso una fórmula.

A ambos lados del signo igual puede pasar de todo, y abundan las tensiones y las incógnitas, pero mientras se mantenga esa igualdad, todo va bien. Se puede transitar de un lado a otro del signo, conservándolo, y simplificar el conjunto, operación clave en matemáticas. También se puede igualar a cero para más simplificación, que es la plenitud del signo igual como sugiere el teclado. Sin ese signo (y sin el 0) no podríamos operar, ni pensar, ni hacer nada de provecho. Pues bien, el signo igual lo inventó en el año 1557 el médico y matemático galés Robert Recorde, aunque tardó más de un siglo en imponerse y ser universalmente aceptado. Porque no es que antes no existiese el concepto, sino que el álgebra y el cálculo, así como la geometría, eran más retóricas, y se usaban abreviaturas de palabras, o cada cual lo anotaba como le daba la gana. En papiros de 1600 años a. C. tenía forma de escarabajo, y ni me imagino cómo lo anotaban los antiguos matemáticos chinos. Descartes, padre de la geometría analítica y uno de los creadores del método científico, tenía un signo igual propio, y no aceptó esas dos rayitas del galés. Newton y Leibniz sí, les cayeron en gracia, lo que dio gran impulso al invento. Por entonces había mucha desigualdad a la hora de expresar igualdad. En matemáticas, me refiero, porque en otros ámbitos somos aún más desiguales, y carecemos de signos para simbolizarlo. Qué es igual a qué, y qué no, ha sido siempre la gran cuestión. Un gran invento, el signo igual.