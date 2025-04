Saber elegir

Alo largo de la vida, a menudo debemos conjugar el verbo elegir. A veces si la elección no es la adecuada pagamos un rédito, en muchas ocasiones de devastadoras consecuencias. Especialmente cuando se refieren a lo emocional. Obviamente en algunos casos no hay posibilidad de elección. Casi podría concretar que en las cuestiones más trascendentes son los dioses o el azar, según las creencias, quien han determinado nuestro devenir. No hemos decidido nacer, ni la elección del lugar, los padres, la cultura, la religión y un largo etc. No elegimos enfermar, ni morir. Esto último con matices.

Esta semana en mi paseo diario, reflexionaba sobre ello. Los paseos al lado del mar, hasta ahora plácidos, silenciosos, casi íntimos, con la llegada de la temporada turística, han dado paso a todo lo contrario. Los buscavidas, supervivientes, el bullicio de los maleducados que usan la playa, al atardecer, para su ocio, acompañados de una música insoportable y hortera. El del acordeón o la música enlatada buscando unos euros de los clientes en las terrazas. Estos días la neurocientífica Nazareth Castellanos, decía que muchas personas tienen dificultades para estar a solas consigo mismas. Cierto es, pero no es mi caso. En mi último paseo debía elegir entre el enfado y hastío por la pérdida de la calma de nuestra adorada isla, o sumergirme en mi interior, abstraerme de lo que no me interesa, y reflexionar e inventar mis fábulas con las que me divierto. Elegí lo último. Por las mañanas el bombardeo desde todos los medios de comunicación y los que las eligen, las redes sociales con información en el que se atisba la involución en la que estamos los humanos. Observando los líderes mundiales nos percatamos de que la elección del modelo social que necesitamos no es el correcto. Erramos en la elección de líderes. Contemplar una sesión parlamentaria lo ejemplifica de forma gráfica. Se ha sustituido la razón por el dogma o la ideología. No hay diálogo. Odio por empatía. Oímos ladridos o cacareos que recuerdan un refugio de perros o una pelea de gallos. El discurso sensato, bien argumentado, se ha sustituido por agresiones verbales innecesarias y poco contenido de valor. Nos equivocamos sustituyendo los líderes carismáticos y con ansias de servir por marionetas a las órdenes del dinero y lo inhumano. Los gurús del espiritualismo han desaparecido dando paso a influencers vacíos, vulgares y carentes de todo tipo de atributo intelectual o espiritual. Reflexioné sobre mis errores en elecciones y en algunas exitosas. Conozco lo necesario de tener capacidad autocrítica. Al final, la vida es una actitud. Cada día podemos elegir entre sentirnos felices y plenos o ahogarnos en el vacío de la nada o la materia mal gestionada. Decidir entre la toxicidad relacional o buscar almas blancas que nos reconcilian con nuestra especie. No debemos permitir que elijan por nosotros, decidiendo con sabiduría, ganaremos en bienestar emocional y salud.