Zafarrancho contra la universidad privada

El zafarrancho contra las universidades privadas ordenado por Pedro Sánchez tiene un carácter profundamente divisivo y busca la confrontación ideológica con las políticas universitarias de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. La limitación a las iniciativas privadas arremete abiertamente contra la libertad de enseñanza, la pluralidad educativa y la libertad de empresa. Mientras, el Govern de Marga Prohens tiene en sus manos la posibilidad de crear una nueva institución, la Universitat de Mallorca, promovida por el grupo empresarial local que gestiona ADEMA, siglas del nombre inicial de la empresa, Academia Dental de Mallorca.

Tanto Sánchez como su vicepresidenta Montero se han entregado a fondo en la presión sobre las universidades privadas, «chiringuitos» según el presidente, y el lugar donde los ricos compran sus títulos en detrimento de los pobres, auténtica lucha de clases para María Jesús Montero. El sanchismo mitifica la universidad pública como medio exclusivo de ascenso social, lo cual choca estrepitosamente con el hecho de que el ascensor de Sánchez no ha podido subir políticamente más arriba. El muchacho del barrio de Tetuán, como gusta Sánchez de recordar sus orígenes, estudió en el muy privado Real Centro Universitario María Cristina y se doctoró, tesis presuntamente plagiada mediante, en la privada Universidad Camilo José Cela. Desde que el sanchismo se instaló en España, el número de centros universitarios privados ha crecido un 28 %, y los índices de matriculación de las universidades privadas han aumentado un 55 % mientras que los de la pública están estancados. Sus paladines deberían analizar el porqué de esos datos y también plantearse el lado oscuro de un modelo de universidad en el que para pronunciar una conferencia, por ejemplo, se ha de ser radicalmente de izquierdas; si no, escrache.

El filósofo y profesor de Harvard Michael J. Sandel ha reflexionado sobre el hecho de que el gasto más elevado de la clase media norteamericana es la preparación para el acceso a la universidad. En España, la mejor sugerencia a los padres de familia de la misma clase media es que ahorren para pagar los másters y postgrados que serán necesarios al término de los estudios en la universidad pública. En Balears, el intento de constituir la Universidad Internacional de Mallorca que impulsaba el empresario Xavier Cabotà (1950 – 2023) no salió adelante por las connotaciones urbanísticas del proyecto. ADEMA imparte en la actualidad cinco grados universitarios, diez titulaciones oficiales de Formacion Profesional y el Máster oficial de Odontología Digital. La pretensión de ampliar el número de titulaciones fue negada por la Universitat de les Illes Balears, de la que depende como escuela universitaria, de ahí la iniciativa de crear la Universitat de Mallorca, proyecto pendiente de informe, hasta esta semana preceptivo y no vinculante, de la Agencia Nacional de Evaluación, Certificación y Acreditación (ANECA) del sistema universitario. Luego, la competencia para crear la nueva universidad es de la administración autonómica. Diego González, presidente de ADEMA, reafirmaba ante el Cercle d’Economia el propósito de «implantar docencia e investigación en áreas estratégicas que hasta ahora no tenían presencia en Balears».