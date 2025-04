No soy experto en nada y menos en política internacional así que no se preocupe. Aquí no encontrará otro análisis osado de un imprudente opinador. No obstante, me pavoneo de decir en este periódico bastante lo que me da la gana sin otro dogma que mi humilde conexión cerebral, cosa que a menudo jode a más de uno, o una. En fin, que el Trumpazo de esta semana ha sido un petardazo al comercio mundial que todavía pone cara de qué diantres ha pasado. Vaya por delante que detesto la figura política de Trump, su soberbia, chulería y misoginia me ponen los pelos de punta.

Y parece que de momento solo es el principio. Pero, sus últimas decisiones arancelarias, le acaba de convertir en el mayor defensor del producto local. Mientras toda la tradicional clase política española se llena la boca defendiendo el producto de proximidad en base a una larga lista de atributos valiosísimos, el rubio, está propiciando que las exportaciones sean más caras, ergo, lo local, será más barato. Porque sucede que exportamos productos que después las grandes cadenas de distribución nos vuelven a traer. Trump, ese gran nacionalista, tampoco dice ninguna tontería con los aranceles europeos camuflados con el IVA, aunque dé rabia reconocerlo. Será más difícil exportar según qué, pues más habrá para nosotros, digo yo. Aunque al final todo será más caro para todos, ya verá.